Comment la start-up Red and White veut développer la mobilité en milieu rural

Installée à Bessèges dans dans les Cévennes gardoises, la startup Red and White veut pallier le manque de transports collectifs, notamment en zone rurale, et mettre en place un système de transport à la demande (TAD) avec des véhicules électriques pour relier les villes. Elle travaille déjà avec 140 chauffeurs partenaires dans plusieurs métropoles, et vient d'acquérir une première flotte de deux vans et de deux voitures électriques (une Kia V6 et une Skoda hybride).

Son plus important partenaire est l'association GIHP (Groupement pour l'insertion des personnes handicapées) à Montpellier, où Red and White intervient en TAD pour les transport de personnes aveugles et malvoyantes. Un contrat qui représente près de 6.000 courses sur les 12.000 réalisées en 2021.

« Nous réalisons cette prestation avec la vingtaine de chauffeurs partenaires que nous avons à Montpellier, une ville importante pour notre développement », précise Jean-Marc Dardalhon, le fondateur de Red and White.

Se distinguer des pure-players du transport

En plus de ce partenariat avec le GIHP, la startup travaille avec le site www.monchauffeur sncf, qui propose des réservations de voiture à la sortie des gares.

« Les clients ont le choix entre plusieurs flottes, dont celle de Red and White, poursuit Jean-Marc Dadalhon. Nous sommes donc en concurrence avec des pure-players qui ne font que de la mise en relation. Mais notre ambition est différente car nous sommes une vraie société de transport, avec des chauffeurs salariés et partenaires, et uniquement sur des véhicules électriques. »

En mars 2022, Red and White a reçu deux premiers vans électriques et veut désormais développer Red and White Shuttle, permettant de proposer des navettes électriques flexibles pour desservir des villes moins accessibles.

« Cela peut permettre de faire un Montpellier-Rodez ou un Nîmes-Mende plus rapidement qu'en TER et en luttant contre l'auto-solisme, promet-il. Les clients peuvent facilement réserver leur place dans un véhicule fiable à prix fixe et peuvent même continuer à travailler pendant le trajet. »

Une campagne de financement

Red and White compte aujourd'hui quatre salariés dont deux chauffeurs et annonce un chiffre d'affaires de 230.000 euros sur l'année 2020 et les six premiers mois de 2021.

Pour financer le développement de Red and White Shuttle, la jeune pousse lancera, fin avril 2022, une campagne de crowdfunding, aidée par l'agence montpelliéraine Happy Crowdfunding, sur la plateforme We Do Good. L'entreprise espère lever 150.000 euros pour financer l'application Red and White Shuttle, prévue pour septembre 2022.

« Il s'agit d'une ouverture de capital non dilutive, destinée à renforcer nos fonds propres », explique Jean-Marc Dadalhon.

« Les investisseurs percevront un pourcentage du chiffre d'affaires chaque trimestre », précise Kévin Bary, le fondateur de l'agence Happy Crowdfunding qui accompagne la start-up sur cette opération.