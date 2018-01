Réalité virtuelle : Revinax va collaborer avec l'Agence spatiale européenne

Revinax affiche 180 000 € de chiffre d'affaires cumulé depuis 2016, et aborde 2018 avec de nouveaux projets. La jeune pousse hébergée à Cap Omega, à Montpellier, va collaborer avec l'Agence Spatiale Européenne et proposer ses tutoriels aux habitants de la Station spatiale internationale. Le but : systématiser l'apprentissage de certains gestes d'urgence et d'entretien à bord.

"Notre diversification va prendre de l'importance en 2018, précise Maxime Ros, CEO de Revinax. Avec les grands comptes, ce n'est pas la même approche que dans le milieu médical : on ne peut pas produire pour eux, mais mettre notre savoir-faire sur la qualité de la prise de vue ou l'ergonomie à disposition ."

50 tutoriels immersifs sur les opérations médicales

Pour le milieu médical, l'entreprise dispose déjà de 50 tutoriels immersifs, dans différentes spécialités (urologie, chirurgie digestive...). Avec l'accord des patients et des établissements, Revinax propose une expérience de réalité virtuelle, où l'on se met à la place du chirurgien.

"Cela ne remplace pas la pratique mais cette expérience potentialise l'apprentissage : la VR implique un engagement émotionnel, on a l'impression de l'avoir fait."

2018 : accélérer le business

Cette année, Revinax veut renforcer ses équipes commerciales et sa diversification. GRDF ou encore Orange, sont intéressés par sa technologie pour former des salariés à certains gestes techniques.

Un prochain axe de développement pourrait aussi être la réalité augmentée. "Avec le virtuel j'apprends et je révise, poursuit Maxime Ros. Avec la réalité augmentée, je suis assisté pendant la procédure."

Présente au prochain CES de Las Vegas, Revinax veut nouer de nouveaux contacts commerciaux, notamment avec l'Asie. Une première expérience internationale se fera avec l'Unicef et la New York University, autour d'un projet humanitaire de soin des cancers de l'utérus et du sein en Tanzanie.

La star-up a levé 700 000 € de fonds depuis sa création. Elle a également lancé une campagne de financement participatif "crowd equity", sur la plate-forme toulousaine WiSeed.