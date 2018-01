Move in Med lève 1,35 M€ pour son déploiement commercial

La levée de fonds d'1,35 M€ servira à renforcer la commercialisation de la plate-forme

de coordination de soins INU que développe Move in Med. 850 000 € ont été levés auprès de Soridec, de Sofilaro et des investisseurs historiques, alors que 500 000 € sont issus de prêts bancaires, obtenus par effet de levier.

"Soridec et Sofilaro sont de vrais partenaires, nous échangeons depuis plusieurs mois, précise Sylvie Boichot, co-fondatrice de Move in Med. Nous prévoyons désormais de recruter quatre personnes au service commercial. Move in Med est une start-up avec une croissance maitrisée et nous commercialisons depuis le début, ce qui est rare."

Move in Med travaille avec une vingtaine d'équipes médicales, des établissements de santé aux ARS, et traite les données de quelque 3 000 patients. Elle a réalisé un CA de 350 000 € en 2017, et prévoit deux axes stratégiques en 2018 : le déploiement en Europe et le développement, en interne, d'innovations basées sur sa plate-forme.