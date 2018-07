Les biotechs montpelliéraines brillent (encore)

Prolongeant une tendance très marquée depuis quelques mois au sein des biotechs héraultaises, Deinove annonce qu'elle vient de recevoir le prix de la technologie la plus innovante remis par le pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-Ressources) La cérémonie s'est déroulée dans le cadre de son événement annuel "Les 24h de l'IAR 2018", qui se déroulait les 5 et 6 juillet à Beauvais et qui réunissait coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises et acteurs publics.

Un procédé unique

La société de biotechnologie, basée à Montpellier, est récompensée pour PHYT-N-RESIST®, premier Phytoène pur dédié aux soins cosmétiques contre le vieillissement de la peau. Le Phytoène est un pigment incolore obtenu via un processus de fermentation de sucres naturels par la bactérie Déinocoque.

Créée en 2006, Deinove est la seule société à développer commercialement le Déinocoque, une bactérie au potentiel peu exploité. "Jusqu'à présent, il n'existait aucun moyen d'extraire du Phytoène pur, aucun des procédés de production existants à partir des végétaux n'en permettant la production. En tirant pleinement parti du potentiel de Deinococcus geothermalis, Deinove a généré la bioproduction de Phytoène pur pour la toute première fois", fait savoir la société à propos de son produit, lancé en avril.

Deinove emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à l'international. Elle a récemment acquis la société Morphochem pour renforcer son activité antibiotiques.

Trois autres pépites à l'honneur

Avec ce trophée, Deinove vient compléter un tiercé de biotechs montpelliéraines, elles aussi distinguées en l'espace de quelques jours. D'abord, la start-up Aviitam a été récompensée par l'Award remis lors de la 4e édition du salon e-HealthWorld consacré à l'e-santé, à Monaco.

Aviitam a été récompensée pour son carnet de santé connecté, lancé en mai : une solution 100 % digitale qui accompagne les patients et les professionnels de la prévention à la prise en charge des maladies chroniques. "Aviitam est une solution conçue par des médecins pour des médecins : notre objectif est d'accompagner les patients car nous estimons que nous sommes les mieux placés pour assurer leur prise en charge. Nous avons voulu transmettre notre expertise et notre engagement au sein d'une solution digitale et intelligente - il s'agit d'une révolution dans la prise en charge des maladies chroniques", estime le Dr Vincent Attalin, co-fondateur de la biotech.

Ensuite, Resilient Innovation, qui a créé un dispositif à conduction osseuse permettant à ses utilisateurs atteints de maladie neurologique de retrouver leur autonomie, vient d'obtenir le 1er prix des Electrons d'or attribué par la revue Electroniques dans la catégorie Santé. Enfin, SeqOne, qui développe un service d'analyse de données de séquençage à haut débit, a obtenu le 1er prix remis par le Rotary Club Montpellier Méditerranée dans le cadre du concours Initiative Start-up, organisé en partenariat avec le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole.

Témoin du potentiel des biotechnologies à Montpellier, la Métropole a organisé, du 4 au 7 juin, une délégation sur le Salon BIO International Convention à Boston (États-Unis), l'un des principaux pôles de biotechnologies au monde, aux côtés du pôle de compétitivité Eurobiomed. Le groupe se composait de dix pépites : Amylgen, Biodol Therapeutics, CILcare, Ciloa, Deinove, Expernova, Histalim, MedinCell, Oxeltis et Sensorion.