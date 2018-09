La biotech MedinCell acte son introduction en bourse

MedinCell, société pharmaceutique technologique basée à Jacou, à côté de Montpellier (34), développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques.

Elle annonce le 5 septembre l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape du processus d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, dont l'objectif est de lui permettre de se doter des capacités financières nécessaires au développement de ce portefeuille et, de manière limitée, à refinancer une partie de sa dette.

Efficience médicamenteuse

La biotech, qui emploie aujourd'hui 110 collaborateurs (de plus de 25 nationalités différentes), a pour mission « d'améliorer significativement l'efficience des traitements médicaux ».

Sa technologie brevetée BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Les produits injectables à action prolongée développés par MedinCell associent des principes actifs présents dans des médicaments déjà commercialisés (dont l'efficacité et le profil de sécurité sont connus et documentés) à sa technologie BEPO®.

Essais cliniques avancés aux Etats-Unis

« Notre équipe est fière de franchir cette nouvelle étape qui s'inscrit dans le prolongement naturel de tout ce que nous avons déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui pour porter MedinCell à un stade de maturité avancé, déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. Nous avons démontré notre savoir-faire, notre capacité à faire avancer nos projets et le potentiel de notre technologie, avec un premier produit en dernière phase d'essais cliniques avant la commercialisation aux États-Unis et un nombre grandissant de programmes en développement. La compatibilité de la technologie BEPO® avec de nombreux principes actifs, associée à l'expertise de MedinCell pour la formulation, nous permet d'envisager l'élargissement de notre portefeuille dans de nombreuses indications pour répondre à des besoins non adressés dans les pays développés et émergents ».

Schizophrénie, douleur orthopédique,...

Parmi ses produits en développement, les deux plus avancés, qui adressent le traitement de la schizophrénie et de la douleur orthopédique postopératoire, sont respectivement en études cliniques de phase III et de phase II aux États-Unis. Ses sept autres programmes en cours visent différentes aires thérapeutiques (dépression, douleur chronique, contraception, etc.) dans lesquelles sa technologie BEPO® est susceptible de changer la donne.

« MedinCell a pour objectif de déposer au moins une demande d'autorisation d'essais cliniques chaque année », annonce le communiqué de l'entreprise.

MedinCell est par ailleurs associée à la Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre d'un programme de recherche de formulation visant à mettre au point un contraceptif injectable de six mois qui pourrait notamment faciliter l'accès des femmes à la contraception dans les pays en développement. En décembre dernier, elle avait annoncé avoir reçu une subvention d'un montant de 3,5 M$ (2,96 M€) de la part de la fondation.