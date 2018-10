DMS décroche un marché de 10 M€ sur 4 ans

DMS Group, basé à Montpellier, annonce que sa filiale DMS Imaging (systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie) vient d'être sélectionnée par l'UGAP (union des groupements d'achat public), la centrale d'achat public généraliste rattachée au ministère de l'Action et des Comptes publics et à l'Éducation Nationale. Cette dernière, depuis le printemps 2018, propose en effet une offre de tiers-financement locatif à ses clients pour faciliter l'accès aux dernières technologies médicales.

"Le choix réalisé par l'UGAP est justifié par la performance technique et économique des solutions proposées par DMS Imaging, qui répondent parfaitement aux attentes des établissements de santé français, et ce quelle que soit leur taille (centre hospitalier universitaire, centre hospitalier, hôpital local, etc.). Ces équipements seront accessibles dès début novembre 2018 à tous les établissements publics que ce soit en acquisition ou en location financière", détaille Sébastien Taupiac, directeur santé de l'UGAP.

Ce référencement s'inscrit dans le cadre d'un accord de distribution conclu en 2017 avec NGI, 1er acteur français dédié à l'accompagnement des centres d'imagerie, qui supervisera l'exécution de ce marché. Ce dernier pourrait rapporter 10 M€ HT en quatre ans à DMS.

"Ce référencement majeur auprès d'une centrale aussi importante que l'UGAP renforce la position de DMS Imaging parmi les leaders de l'imagerie médicale en France. Il vient consolider les perspectives de développement de notre division historique et conforte le groupe dans sa volonté d'accroître ses capacités de production à travers sa future unité industrielle (en cours de construction à Gallargues - NDLR)", rajoute le P-dg de DMS, Jean-Paul Ansel.

DMS Group s'appuie sur un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture dans le monde. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 27,1 M€ en 2017.