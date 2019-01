CES 2019 : Koovea veut capitaliser sur une visibilité accrue

Conceptrice d'une solution de suivi de température en temps réel (smart tracking) pour produits sensibles, Koovea a obtenu, pour sa 2e participation au CES de Las Vegas, un prix Innovation Awards dans la catégorie "Fitness, Sport and Biotech". Il s'agit, pour la start-up montpelliéraine, d'un élément de visibilité supplémentaire alors qu'elle a lancé la commercialisation de son produit en septembre 2018.

"Le CES, c'est un peu le "graal" de tous les salons quand on a une activité comme la nôtre, explique Adrien Content, président de Koovea. Et d'autant plus que cette année nous avons obtenu un Innovation Awards pour notre innovation. Les remontées médiatiques sont colossales, ce qui nous permet à notre retour d'avoir de nombreuses sollicitations de la part de nos clients potentiels. Suite à notre retour du CES 2018 nous avions déjà pu profiter de cette visibilité avec la sollicitation directe de plusieurs gros acteurs de l'industrie pharmaceutique."