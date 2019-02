Robotique médicale : Quantum Surgical soutenue pour son projet d’IA

Cofondée en 2017 à Montpellier par Bertin Nahum (ex-fondateur de Medtech), Quantum Surgical, spécialisée dans la robotique médicale, développe une solution dédiée au traitement mini-invasif du cancer du foie, « 2e cancer le plus mortel qui touche 800 000 nouveaux patients chaque année dans le monde dont 8 000 en France ».

Cette solution se présente comme une alternative aux traitements actuels, à savoir l'oncologie médicale (chimiothérapie), la radiothérapie et la chirurgie sur l'organe atteint. Elle proposera non seulement un robot chirurgical mais aussi une plate-forme numérique dotée d'un logiciel d'aide à la décision et de réalité virtuelle.

Le 4 février, l'entreprise annonce être lauréate de l'appel à projets « Occitanie Projets d'innovation », lancé par l'État et la Région Occitanie dans le cadre du 3e volet du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) opéré par bpifrance, pour le développement de son projet d'intelligence artificielle.

Un 50e salarié

Cet appel à projets vise à accélérer l'émergence et le développement d'entreprises du territoire régionale leader dans leur domaine et pouvant prétendre à une envergure nationale.

Quantum Surgical est soutenu à hauteur de 490 000 €, financé à parité entre l'État et la Région Occitanie (sous forme de subvention). Dans le cadre de ce financement, l'entreprise montpelliéraine a lancé un programme de recherche et d'innovation sur les technologies d'intelligence artificielle, pour assister la pratique de l'ablation percutanée.