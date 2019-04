La Poste choisit la medtech La Valériane pour son offre "Vivre à domicile"

La Valériane, fondée en 2018 à Montpellier par Roland Sicard (également gérontologue et président de l'Institut du Cancer de Montpellier), est une des toutes premières start-ups françaises à s'être engagée dans le domaine de l'édition de solutions e-santé destinées aux professionnels de santé. En dix ans, la medtech a investi 2,5 M€ pour développer et commercialiser en France et en Amérique du Nord cinq solutions e-santé.

Le 25 avril, elle annonce qu'elle vient de remporter l'appel d'offre européen, lancé il y a un an par La Poste, pour la fourniture du logiciel qui servira de support à la nouvelle offre intégrée La Poste de services d'aide et de maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, baptisée "Vivre à domicile".

C'est pour EMA-Care, sa 2e solution éditée en 2015, que La Valériane a été retenue. Elle facilite l'évaluation complète des besoins en services et assistance d'une personne âgée à domicile et permet de délivrer et de coordonner les prestations et les moyens ou technologies de compensation de la perte d'autonomie.

Dans ce marché, La Valériane fournira l'ensemble du service logiciel et la formation des utilisateurs.

« La Poste a testé différentes solutions, dont la nôtre dans l'Aisne et dans l'Eure, et elle a retenu EMA-Care dans le cadre de ce vaste appel d'offres européen, se réjouit Roland Sicard. Pour La Valériane, ce marché, gagné devant les plus grands éditeurs de logiciels, confirme l'excellence de nos équipes. C'est aussi une reconnaissance de son niveau d'expertise international dans l'ingénierie des services de prise en charge des personnes âgées et handicapées. »

2 500 bénéficiaires dans les Landes

La première déclinaison de ce service innovant et intégré d'aide et de conseil pour prolonger le maintien à domicile « en sécurité et en qualité de vie dans une éthique de service public » vient d'être lancée dans le département des Landes, « où les postiers étaient déjà formés donc prêts pour ce service », souligne Roland Sicard.

« La Poste et le Conseil départemental des Landes ont constitué une société d'économie mixte, XL Autonomie, qui mettra en œuvre le service public délégué "Vivre à domicile" pour faciliter l'insertion et l'accompagnement des personnes vulnérables, explique La Valériane. Pour Les Landes, le reste à charge du service est de 15 €, avec crédit impôt, par mois. Pour ce prix, le bénéficiaire dispose d'une évaluation des besoins à domicile par un expert de l'autonomie, d'un bouquet de services technologiques et humains d'aide et de sécurisation personnalisée et évolutif, et de conseils continus via un accompagnant humain. »

Le Département des Landes souhaite rapidement couvrir 2 500 bénéficiaires.

Cette démarche publique vise la réduction des accidents de vie à domicile, le prolongement du maintien à domicile en qualité de vie, et le report du recours aux EHPAD, plus coûteux pour les financeurs. Ces retours seront évalués dans les Landes pendant trois ans par une structure indépendante.

L'objectif national pour La Poste est d'offrir "Vivre à domicile" dans chaque territoire en l'adaptant aux contextes des financeurs et des besoins propres à chaque département.

Une équipe dédiée

La Valériane emploie une quinzaine de salariés et réalise plus de 1 M€ de chiffre d'affaires. Elle est présente commercialement en France et aux États-Unis, où EMA-Care a été brevetée en 2015.