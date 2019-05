Horiba Medical va fournir plusieurs sites du Catalan Laboratorio Echevarne

Fabricant de robots d'analyse hématologique basé à Montpellier, Horiba Medical annonce la signature d'un contrat pluri-annuel avec Laboratorio Echevarne, prolongeant une collaboration longue de plusieurs années avec le groupe espagnol, spécialiste de l'analyse et des études cliniques en pathologie anatomique et médecine vétérinaire. L'accord porte sur la fourniture d'analyseurs haut de gamme à plusieurs de ses laboratoires, dont ceux intégrés au nouveau siège social du Catalan, qui sera inauguré prochainement à Sant Cugat, près de Barcelone.

De plus, le site de Sant Cugat deviendra site européen de référence pour les solutions en hématologie de Horiba Medical, qui veut profiter de son rayonnement : Laboratorio Echevarne s'appuie sur 46 centres d'analyse en Europe, soit plus de 750 professionnels.

"Nous sommes ravis que Laboratorio Echevarne nous témoigne une nouvelle fois sa confiance et ait opté pour les solutions d'hématologie de Horiba Medical pour son nouveau site de Sant Cugat ainsi que pour les analyseurs Yumizen destinés à ses laboratoires satellites. Cette confiance s'est construite à la fois autour de nos nouvelles technologies mais aussi et surtout autour de la notoriété de notre entreprise, connue pour être proche de sa clientèle et désireuse d'aller toujours plus loin dans la qualité de service", explique Marcelo Cloes, vice-président international ventes et marketing pour Horiba Medical.