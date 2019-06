Sensorion lève 20 M€ pour accélérer ses programmes thérapeutiques

Biotech développant des thérapies innovantes contre les pathologies de l'oreille interne (surdités, acouphènes, vertiges), Sensorion annonce qu'elle vient de lever 20 M€ par l'émission d'un emprunt obligataire convertible en actions souscrit par les fonds Invus et Sofinnova Partners. L'opération permettra notamment à la société montpelliéraine de financer des programmes cliniques de phase 2 pour traiter les névrites vestibulaires, qui provoquent un vertige aigüe sévère, et les pertes auditives aiguës neurosensorielles : les résultats de ces deux projets seront connus au second semestre 2019.

De même, Sensorion confirme le financement de deux programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité, dans le cadre d'un accord signé en mai 2109 avec l'Institut Pasteur. Ce partenariat octroie une option de licences exclusives à Sensorion afin de développer et commercialiser des candidats médicaments issus de projets de recherche (thérapies géniques) pour le traitement des problèmes auditifs.

"Nos candidat-médicaments pourraient améliorer de manière significative la qualité de vie de nombreux patients, depuis les nouveau-nés jusqu'aux populations vieillissantes dans un domaine médical où il existe peu d'options thérapeutiques efficaces. Aujourd'hui, nous réalisons la plus importante levée de fonds de l'histoire de Sensorion auprès d'investisseurs prestigieux pour accompagner notre croissance et déployer nos projets de développement ambitieux au cours des prochaines années", commente Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion.

Spin-off de l'Institut des Neurosciences de Montpellier, Sensorion a été créée en 2009 à Montpellier et emploie 20 salariés. Sa dirigeante Nawal Ouzren a obtenu le prix de la Femme innovante de l'année 2108 dans le cadre de l'événement Women for Future organisé par La Tribune Montpellier.