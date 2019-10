La licorne MindMaze s’implante à Montpellier en rachetant Genious Healthcare

La licorne suisse MindMaze*, fondée à Lausanne par Tej Tadi et spécialisée dans les neurotechnologies (rééducation des patients par la réalité virtuelle et les jeux thérapeutiques), met un pied à Montpellier en rachetant Genious Healthcare, la filiale e-santé du groupe Genious (acteur français spécialisé dans les systèmes d'informations, logiciels libres, solutions télécoms).

Ce rachat, réalisé avant l'été mais sur lequel aucune communication officielle n'a encore été faite, s'inscrit dans la stratégie de MindMaze : miser sur la plasticité cérébrale et la résilience et procéder par croissance externe pour conquérir le leadership sur le marché médical. En 2017, MindMaze avait ainsi racheté GaitUp (spécialisée dans la mesure des mouvements, et en 2018 Intento (technologie de réhabilitation pour les victimes d'AVC) et NeuroPro (intelligence artificielle appliquée au diagnostic des maladies du cerveau).

LabCom Brain e-Novation

Genious Healthcare avait été créé en 2011 afin de répondre à l'intérêt grandissant pour les thérapies numériques et de la santé digitale. Une partie de l'équipe est basée à Montpellier, où le pôle réunit des spécialistes de la pédagogie numérique, des games designers, des graphistes, des développeurs multimédia, des ingénieurs développements et une équipe graphique.

Une autre partie des équipes est basée à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) de l'hôpital Pitié Salpêtrière. L'entreprise et l'ICM ont en effet créé, en 2013, le LabCom (laboratoire commun organismes de recherche publics - PME / ETI) Brain e-Novation, co-dirigé par le Dr Marie-Laure Welter (neurologue à l'ICM) et Pierre Foulon (directeur de Genious Healthcare). Ce laboratoire permet d'affiner les les objectifs thérapeutiques en amont du jeu et de tester les prototypes dans des expérimentations cliniques.

Troubles cognitifs ou spectre de l'autisme

Les jeux vidéo thérapeutiques ("serious games") sont de plus en plus visibles et crédibles dans la lutte contre les maladies neurologiques dégénératives par stimulation du corps et de l'esprit, offrant une thérapie innovante en alternative aux thérapies médicamenteuses. Validée cliniquement, ils sont reconnus comme des dispositifs médicaux.

Les jeux vidéo thérapeutiques de Genious Healthcare sont disponibles sur sa plate-forme Curapy.com en libre accès, avec une fonctionnalité payante permettant un traitement des données pour les professionnels de santé. À ce jour, plus de 4 000 patients et 400 services hospitaliers les utilisent ou les ont utilisés.

Parmi eux, on trouve X-Torp pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, TOAP Run pour les troubles de la marche et de l'équilibre (Parkinson), ou MeMo (Memoy Motivation) à destination des patients atteints de troubles cognitifs. Genious Healthcare vient également de sortir e-Goliah, pour les enfants atteints de TSA (trouble du spectre de l'autisme).

Si les études cliniques ont d'ores et déjà révélé les bénéfices de ces jeux thérapeutiques, une étude de phase 3 est en cours pour mesurer l'efficacité clinique et médico-économique de X-Torp sur un échantillon de 180 malades d'Alzheimer.

Doubler les effectifs et déménager

En devenant MindMaze France (même si pour l'heure, l'entreprise devrait conserver son nom d'origine), Genious Healthcare se verra attribuer d'importants moyens afin de se structurer de manière à adresser le marché mondial.

Ainsi, l'entreprise qui emploie à ce jour une vingtaine de salariés, est-elle en plein recrutement et devrait doubler ses effectifs d'ici fin 2020. Et pour héberger ces équipes, elle devrait déménager dans le quartier Cité Créative (ex-EAI) à Montpellier, en cours d'aménagement.

* Valorisée à plus de 1 Md$, MindMaze compte Léonardo DiCaprio parmi ses actionnaires depuis l'automne 2017.