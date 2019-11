La Fondation Bill Gates accorde 19 M $ à MedinCell

Dans le cadre de son activité de soutien aux produits pouvant améliorer la santé des populations vulnérables, la Fondation Bill & Melinda Gates (créée par l'ex-PDG de Microsoft et son épouse) vient d'accorder une subvention de 19 M$ (soit 17,29 M€) sur quatre ans à l'entreprise pharmaceutique technologique MedinCell, basée à Clapiers (34). Celle-ci développe un produit innovant baptisé "mdc-WWM" : un contraceptif injectable biorésorbable actif pendant six mois.

"mdc-WWM pourrait répondre à plusieurs défis majeurs (dans les pays en développement et les pays développés, ndlr) tels que le coût de la contraception, l'insuffisance des réseaux de distribution ou encore certaines barrières culturelles. Contrairement à la plupart des autres contraceptifs réversibles à longue durée d'action tels que les implants, aucune intervention chirurgicale ou spécialisée ne sera nécessaire avec le produit développé par MedinCell", fait savoir la biotech héraultaise.

Une entente pour diffuser plus largement le produit

En 2017, la Fondation Bill & Melinda Gates avait déjà versé 3,5 M$ à MedinCell pour financer la phase de recherche de formulation du produit, afin d'aider à la sélection de la formulation candidate. Cette nouvelle subvention vient soutenir les activités précliniques et les études cliniques de phase 1 pour ce produit, sous forme d'avances sur les coûts engendrés par le projet.

MedinCell conservera les droits de commercialisation du produit dans le monde, en particulier aux États-Unis où le marché de la contraception représente 5 Mds $ (soit 4,55 Mds €). Plus globalement, la biotech et son partenaire prévoient de vendre le produit "à des prix abordables dans les économies en développement, qui permettront d'éliminer la barrière du prix et d'en favoriser l'adoption volontaire", la Fondation Bill & Melinda Gates disposant par ailleurs "d'une licence non exclusive pour une utilisation non-commerciale du produit dans les pays à revenu faible ou intermédiaire".

MedinCell emploie près de 150 collaborateurs de 25 nationalités différentes. L'entreprise prévoit le transfert de ses bureaux dans un nouveau bâtiment de 1 800 m2.