Comment Neurinnov veut rendre l’usage de leur main aux patients tétraplégiques

La promesse est immense : « Rendre à un patient tétraplégique, dont les muscles sont paralysés mais stimulables, l'usage de sa main par stimulation », explique David Guiraud.

Directeur de recherche à l'INRIA (Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique), il est l'un des trois cofondateurs, avec le chercheur de l'Université de Montpellier David Andreu et l'industriel Serge Renaux, de Neurinnov, une spin-off du LIRMM (Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier), dont l'une des équipes est commune avec l'INRIA.

Créée en novembre 2018, Neurinnov est aujourd'hui hébergée sur le campus Saint-Priest à Montpellier, dans des locaux de l'INRIA.

Le dispositif médical implantable actif (DMIA) conçu par Neurinnov est une prothèse en deux parties : une externe, l'autre implantée.

« La première permet au patient de contrôler sa neuro-prothèse, localisée au niveau de l'épaule opposée à la main pilotée, explique David Guiraud. Le patient apprend des mouvements d'épaule stéréotypés qui déclenchent l'ouverture ou la fermeture de la main, ou la rotation du poignet. La partie implantée traduit le mouvement en impulsions électriques sur le nerf radial et le nerf médian qui innervent les muscles pour l'ouverture et fermeture de la main et la flexion du poignet. »