DMS lève 3 M€ et étend son offre technologique

Le groupe DMS, basé à Mauguio (34) et spécialiste des solutions technologiques adressant trois métiers (diagnostic médical, biotechnologies, santé/bien-être), annonce qu'il lève 3 M€ auprès de la société d'investissement Vatel Capital. Ces fonds serviront à financer la croissance de l'activité, qui se chiffrait à 27 % en 2019 (29 % pour la branche imagerie).

Par ailleurs, DMS annonce aussi qu'il obtient une aide de 700 000 € au titre du dispositif "Contrat innovation" proposé par la Région Occitanie. Ce contrat a été sollicité pour le développement d'une nouvelle gamme de tables de radiologie, bénéficiant d'améliorations dans le contrôle du mouvement et le design industriel du matériel lui-même.

"Ce financement va nous permettre de relever de nouveaux défis, et ainsi conforter notre position parmi les leaders technologiques sur le marché de la radiologie. Ces solutions seront lancées de façon concomitante à la montée en puissance de notre capacité de production, liée à l'ouverture de notre nouvelle usine à Gallargues-le-Montueux, au sein de la région Occitanie", annonce Jean-Paul Ansel, P-dg de DMS.

DMS prévoit aussi de développer une nouvelle plate-forme logicielle au sein de sa filiale DMS Imaging. "Cette plate-forme permettra une intégration disruptive de la prise en charge du patient et du management de son examen, tout en intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle de dernière génération garants d'une amélioration significative de la qualité d'image avec une dose de rayons X inférieure au standard du marché", fait savoir l'entreprise.

Le groupe DMS emploie 140 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 31 M€. Historiquement créée dans le secteur de l'imagerie médicale, l'entreprise intègre aujourd'hui trois filiales : DMS Imaging (systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie), DMS Biotech (technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses), et DMS Wellness (solutions pour les secteurs de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport).