Exclusif : La Valériane (future licorne ? ) lève des fonds pour sa solution santé THESS

La solution THESS (pour Therapy Smart System), développée par la medtech montpelliéraine La Valériane, est destinée à sécuriser et à améliorer la prise en charge thérapeutique des patients sous traitement oral de cancérologie. Elle se traduit par un concept de capsules de conditionnement des médicaments contenant une intelligence électronique et un distributeur de médicament intelligent. L'ensemble communique avec les logiciels de télémédecine et de télésurveillance, et donc avec les professionnels de santé, pour sécuriser en temps réel la délivrance des doses prescrites ou des combinaisons de médicaments à prendre.

« Le conditionnement actuel des médicaments est structurellement porteur de risques, assure Roland Sicard*, fondateur de La Valériane. La délivrance des médicaments en boîtes, blisters ou piluliers à casiers tuent directement ou indirectement des centaines de milliers de personnes tous les ans car ils sont sources d'erreurs de dispensation dans 57 % des...