Traitement anti-Covid : Medesis Pharma délocalise son programme de recherche hors Union européenne

Le 26 août, la biotech pharmaceutique héraultaise Medesis Pharma, cotée sur Euronexte et développant des candidats médicaments avec sa technologie propriétaire Aonys® d'administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale, annonce qu'à la suite d'un refus de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), elle repositionne hors de l'Union européenne son programme sur son produit NanoManganèse destiné à traiter les formes graves du Covid-19.

Elle explique avoir été notifiée par l'ANSM du refus de l'autorisation d'essai clinique de son produit NanoManganèse, ajoutant que les autorités de santé en Hongrie, où une demande d'étude avait été déposée fin mai, ont également refusé leur autorisation.

Medesis Pharma avait, dès mars 2020, avancé des hypothèses de traitement du Covid-19 avec le NanoManganèse, le manganèse étant un libérateur des mécanismes d'agression aigüe intracellulaire.

« Medesis Pharma a développé un médicament, le NP02-NanoManganese, pour le traitement des personnes irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire, expliquait alors à La Tribune son dirigeant, Jean-Claude Maurel. Des publications récentes mettent en évidence, lors d'autopsie de malades du Covid-19, une inflammation majeure du tissu pulmonaire. Il apparait que la réaction excessive du système immunitaire conduit à une inflammation majeure des poumons, mais aussi souvent du tube digestif et de la moelle osseuse. Or on peut noter une analogie des lésions pulmonaires observées dans le Covid-19 avec les lésions pulmonaires induites par une irradiation nucléaire. La similitude observée autorise la très vraisemblable hypothèse que le produit NanoManganese, que nous avons développé, peut permettre de traiter et prévenir les formes graves de pneumonie et les insuffisances respiratoires observées dans le Covid-19 en restaurant l'activité MnSOD intracellulaire. »