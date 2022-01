Antibiorésistance : comment le Covid a ralenti les essais cliniques de Deinove (qui obtient un avis favorable décisif)

La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a eu, et a encore, des effets collatéraux à diverses échelles. Pour les biotechs ne travaillant pas sur le Covid mais sur d'autres pathologies, les essais cliniques ont ainsi été rendus difficiles en raison de « recrutements » rendus ardus par la pandémie, prioritaire sur tout le reste.

Basée à Grabels, près de Montpellier, Deinove, cotée sur Euronext, est dédiée à la découverte de nouveaux antimicrobiens (antibiotiques, antifongiques, antiviraux et antiparasitaires) pour faire face au défi sanitaire mondial de l'antibiorésistance. Pionnière dans l'exploitation de la "matière noire microbienne" (inexplorée), elle a développé une plateforme de micro-biotechnologie avec une collection de près de 10.000 souches rares et de milliers d'extraits bactériens, sur laquelle elle s'appuie pour identifier de nouvelles molécules ciblant des indications thérapeutiques infectieuses prioritaires.

La molécule antibiotique propriétaire de Deinove, appelée DNV3837, est en cours d'évaluation clinique en phase II contre les infections sévères à Clostridioïdes difficile, un agent pathogène responsable de certaines infections nosocomiales, représentant une menace majeure pour la santé humaine et reconnu comme prioritaire par l'Organisation Mondiale de la Santé.

« Le DNV3837 est le seul candidat-antibiotique développé par une société française, parmi les 43 actuellement testés en clinique au niveau mondial, selon The Pew Charitable Trusts, rappelle Alexis Rideau, directeur général délégué de Deinove depuis mai 2020. 15 sont en phase I, 13 en phase II dont le DNV3837, 13 en phase III et 2 en enregistrement. »

L'essai clinique de phase II de la molécule DNV3837, ciblant le traitement des infections gastro-intestinales sévères, se déroule aux États-Unis, avec une dizaine de patients sur la première partie de l'essai. Il vient de recevoir l'avis favorable du DSMB (Data and Safety Monitoring Board), c'est à dire le comité de surveillance des données et de la sécurité.

« Le DSMB est un groupe indépendant d'experts chargé de surveiller les données de sécurité des patients d'un essai clinique, explique Alexis Rideau, qui souligne que durant des essais cliniques, l'entreprise est très contrainte sur les informations qu'elle peut divulguer. La phase II donne deux informations : la molécule testée sur des malades apporte-t-elle une toxicité et une évolution favorable sur la pathologie visée ? Le DSMB a observé les données liées à la toxicité et conclu que la balance bénéfice/risque de l'antibiothérapie avec DNV3837 était en faveur de la poursuite de l'essai. »

Cet avis est un sésame précieux dans le long parcours que constitue l'avènement d'une molécule jusque sur le marché. D'autant que la biotech française s'est pris de plein fouet la crise sanitaire avec pour conséquence une réelle difficulté à « recruter » des patients pour son essai clinique. Et a donc engrangé du retard.

« Nous avons recruté notre premier patient pour l'essai clinique de phase II au début de la première vague de Covid, début 2020, explique Alexis Rideau. Pendant les deux ans qui viennent de s'écouler, nous avons rencontré de vraies difficultés à recruter... Pour nous, la pandémie a eu un impact majeur. Nous voulions aller à 10 patients mais avec la vague Delta à l'été 2021, nous n'avons pas réussi à recruter ce 10e patient. Mais même si cela constituait une prise de risque, nous étions toutefois suffisamment confiants sur les données des neuf premiers patients pour tenter le DSMB... Le Clostridium difficile est un pathogène présent un peu partout mais qui s'attrape surtout à l'hôpital par des patients déjà fragilisés. Dans un contexte épidémiologique comme celui du Covid-19, les sites de recrutements ont été impactés sans exception en raison d'une tension hospitalière forte et certains sites ont été fermés car les personnels étaient contaminés. Même quand ils étaient ouverts, le recrutement devenait secondaire, au profit d'une médecine d'urgence et des patients Covid. Le Clostridium difficile n'était pas la priorité ! Puis la priorité a été donnée aux essais Covid ! A cela, il faut ajouter que le variant Delta a mis les Etats-Unis par terre, et que les Américains, qui sont mal couverts pour la santé, n'allaient pas dans les hôpitaux. »