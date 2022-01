Analyse génomique : pourquoi SeqOne lève 20 millions d’euros

SeqOne, éditeur montpelliérain d'une solution logicielle d'analyse de données génomiques dans les domaines du cancer et des maladies rares, annonce l'entrée à son capital des fonds Omnes, Mérieux Equity Partners et Software Club pour un montant de 20 millions d'euros. Ces fonds spécialisés rejoignent les trois fondateurs (Nicolas Philippe, Jean-Marc Holder et Guillaume Buwalda) de l'entreprise ainsi que les fonds Elaia partners et Irdi, tandis que la SATT AxLR effectue une sortie après avoir apporté un ticket de 600.000 euros à la création de l'entreprise en 2017.

Cet apport d'argent frais va « permettre à SeqOne d'accélérer son déploiement à l'international et de soutenir le lancement commercial de nouveaux outils collaboratifs d'analyse génomique pour une meilleure prise en charge clinique des patients atteints de cancer et de maladies rares et héréditaires », explique l'entreprise dans un communiqué.

A ce jour, la moitié des CHU de France, mais aussi de nombreux laboratoires d'analyses biomédicales du secteur privé utilisent les solutions d'analyses de SeqOne, lesquelles, placées dans le cloud, sont connectés aux séquenceurs très haut-débit de ces laboratoires.

« Notre modèle économique repose sur un paiement à l'usage. Il ne s'agit pas d'un abonnement mais d'une facturation de quelques dizaines d'euros, 80 en moyenne, par analyse », précise Nicolas Philippe.

L'argent levé par l'entreprise doit également lui permettre de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année sur des postes à très haute qualification.

Faire gagner du temps

Côté produits, la société indique « poursuivre le développement de data lakes (méthode de stockage de données massives, dans leurs formats originaux ou très peu transformées, NDLR) afin de tirer parti des big data pour l'analyse génomique et de répondre aux besoins croissants des laboratoires qui délivrent des analyses dans le domaine de la routine clinique et des sociétés biopharmaceutiques qui développent de nouvelles cibles thérapeutiques. »

En outre, alors qu'ils sont très encadrés en France pour des raisons bioéthiques, les diagnostics génomiques prénataux voire préimplantatoire, sont courants dans certains pays et peuvent constituer un débouché pour l'entreprise, tout comme certaines analyses prédictives dans le cas de terrains favorables au développement de maladies héréditaires.

Le Pr Pascal Pujol, oncogénéticien au CHU de Montpellier qui accompagne SeqOne depuis ses débuts, salue le travail de l'entreprise : « On tient là un fleuron dans son domaine. Au-delà d'affirmer qu'un variant est pathologique ou non, SeqOne travaille au développement de solutions qui permettent de savoir s'il existe une molécule de traitement sur le marché ou bien des recherches en cours - autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou phase 3 - pour ce variant quelque part dans le monde. C'est précieux car rien que pour le cancer du poumon, il existe 12 ATU. Il est impossible de tout connaître sur tout. Cette solution fait vraiment gagner du temps ».

Un avantage concurrentiel