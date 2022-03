Immunothérapie : comment Mabqi peut devenir une pépite de la biotechnologie

Créée fin 2017 à Montpellier sous l'impulsion de deux chercheurs de l'INSERM, Pierre Martineau et Gautier Robert, la société Mabqi, spécialisée dans la découverte d'anticorps monoclonaux humains, vient de se voir attribuer le prix Innovation et international au concours Les Inn'Ovations 2022, porté par l'agence régionale de développement économique Ad'Occ.

« Ce prix est une belle reconnaissance du travail effectué sur les quatre dernières années et d'une progression énorme à l'international qui permet à Mabqi de se mettre au niveau d'exigence des bigpharmas américaines, notamment, réagit Sylvain Yon, directeur et cofondateur de Mabqi. Cela marque aussi notre attachement à vouloir développer un groupe international avec les pieds bien ancrés dans la région et une implantation montpelliéraine à laquelle nous tenons beaucoup. »