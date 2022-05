Télémédecine : Thess Corporate boucle son augmentation de capital à 2,5 millions d’euros

Après sa première tranche de levée de fonds (800.000 euros) en février 2022, Thess Corporate complète son augmentation de capital en portant le montant global à 2.5 millions d'euros.

La medtech montpelliéraine a mis au point un pilulier connecté : un distributeur de médicaments intelligent couplé à un logiciel de télésurveillance qui peut contrôler et ajuster le dosage des médicaments oraux. Ce dispositif médical de télémédecine a pour objectif de simplifier et de sécuriser les traitements à domicile des patients atteints d'une maladie chronique, notamment le cancer en leur permettant de rester connectés à leur équipe de soin.

« Le pilulier connecté de Thess Corporate permet de réaliser 90% d'économies sur le suivi à distance hebdomadaire, promet l'entreprise. Ce qui représente 15 000 € d'économies par jour pour un hôpital qui sécurise chaque jour le traitement de 250 patients. L'usage de Thess va également permettre de réduire les complications médicamenteuses à domicile qui provoquent 10 000 décès par an en France. »

Une chaîne de fabrication française

La tranche complémentaire de cette augmentation de capital a fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Tudigo, « ainsi qu'auprès d'investisseurs privés », indique Roland Sicard, fondateur de Thess Corporate.

La medtech montpelliéraine arrive, ainsi au terme de cinq années de R&D et de deux brevets mondiaux déposés, en phase d'industrialisation. Avec cette levée de fonds, la startup confirme qu'elle va investir dans une chaîne de fabrication française et recruter pour répondre en 2023 aux commandes qu'elle a déjà reçus des hôpitaux français et américains.

« Le dispositif médical Thess sera fabriqué par l'entreprise Asica (basée à Saint-Malo, NDLR) et spécialisée dans la conception et fabrication électronique, déclare Roland Sicard à La Tribune, confirmant les informations déjà données en février dernier. La partie plastique sera fabriquée par notre partenaire grenoblois SGH-Healthcaring, expert de la plasturgie pharmaceutique. Chez Asica, nous allons louer un espace dans leur usine. Nous signerons les contrats sur les machines-outils avant l'été. Ensuite, il faudra débloquer les investissements et s'installer pour un début de fabrication début 2023. »

2.000 et 5.000 dispositifs Thess en 2023

Le dirigeant affiche ses ambitions : « Nous voulons fabriquer et vendre entre 2.000 et 5.000 dispositifs Thess en 2023, et entre 25.000 et 60.000 boîtes de médicaments intelligente Thess. Plus de la moitié seront commercialisés à l'export. Cela représentera entre 2 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Nous espérons multiplié par dix cette base en quatre ans ».

Aux quatre hôpitaux pilotes français partenaires de Thess Corporate et qui utilisent la solution (CHU de Nîmes, CHU de Strasbourg, CH d'Agen et Institut du Cancer Avignon-Provence), Roland Sicard indique que s'est ajouté « le CHU de la Réunion avec qui nous venons de signer et d'autres sont en cours de signature. Nous travaillons depuis le début avec deux établissements de cancérologie américains et nous venons de signer avec le centre d'algologie (étude de la douleur, NDLR) de New York ».

De 15 début 2022, les effectif de Thess Corporate sont montés à 17.