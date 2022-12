Pourquoi la solution de Next Neurotech pourrait être une avancée majeure dans le traitement de l’épilepsie

Si la prise de médicaments antiépileptiques sert à réguler l'activité électrique de certaines zones du cerveau pour éviter le déclenchement de nouvelles crises ou atténuer les symptômes, elle n'est inefficace que pour 25% des patients. Une intervention chirurgicale mini-invasive peut alors être envisagée. Pourtant, sur les 1,5 millions d'épileptiques pharmaco-resistants dans le monde, seuls 3.000 patients sont traités annuellement.

« L'épilepsie pharmaco-resistante peut être traitée grâce à la stéréo électro-encephalographie (SEEG - ndlr), explique Yoann Valorge, ingénieur biomédical, cofondateur de Next Neurotech. Pour autant, les protocoles datant des années 1980, la prise en charge est loin d'être idéale pour le patient, le neurochirurgien lui implantant sous la boîte crânienne des électrodes dont la câblerie pèse environ 3 kg ! De plus, le patient est hospitalisé pendant quinze jours. Avec mes deux associés (également ingénieurs biomédicaux, NDLR), nous avons réfléchi à une solution plus fiable, plus sûre, qui faciliterait les gestes des neurochirurgiens et réduirait les temps opératoires ainsi que les soins infirmiers. »

Tests in vivo en 2023

Créée en 2022 et incubée au BIC Innov'up à Nîmes (Gard), la startup Next Neurotech a développé un prototype, fruit de deux ans de maturation. La technologie brevetée comporte une microsonde incorporant une batterie de capteurs.

« Cette simplification du protocole permet d'implanter chez le patient seulement une douzaine de sondes contre 80 dans une construction classique, assure Yoann Valorge. Comme il y a parfois des ruptures de signaux électriques dans les capteurs, on gagne en sécurité mais aussi en résolution spatiale. Quant au côté sans fil, il apporte un vrai confort au patient, plus libre de ses mouvements ».

Prochaines étapes pour la startup : tester la solution in vivo dès le premier semestre 2023, avant la phase clinique (certainement réalisée en France et en Europe) et le marquage CE début 2024, puis une commercialisation l'année suivante.

Une maladie qui touche majoritairement les enfants

Avec cette nouvelle technologie, Next Neurotech vise les hôpitaux spécialisés dans l'épilepsie pharmaco-résistante (soit une quinzaine en France) mais surtout un marché mondial.

Alors que l'épilepsie touche majoritairement des enfants ou adolescents, la startup nîmoise vient d'être lauréate du Grand prix de l'innovation de la Fondation Saint-Pierre, acteur majeur de la santé et la protection de l'enfance.

« Parmi 75 candidatures d'excellents niveaux déposés par des startups, des laboratoires de recherche, des médecins ou des associations de la France entière, le jury de la Fondation a retenu la solution de Next Neurotech car elle ouvre enfin de nouveaux champs du possible pour les équipes médicales en milieu pédiatrique », se félicite Benoit Sijobert, chef de projet à l'institut Saint-Pierre, coordinateur du Grand prix de l'innovation.

Un projet à 5 millions d'euros

Grâce à ce prix, la jeune pousse, qui gagne en visibilité, va bénéficier de 70.000 euros de dotation. Elle va ainsi pouvoir avancer sur ses tests de validité et de compatibilité précliniques, en partenariat avec un laboratoire régional (négociations en cours). Mais cela ne suffira évidemment pas : elle a déjà investi 200.000 euros en fonds propres et bénéficié d'une aide de Bpifrance (50.000 euros) mais le projet global est estimé à 5 millions d'euros.