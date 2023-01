Diabète : DiappyMed lance une campagne de crowd-equity pour développer son super-calculateur glycémique

Au départ, un constat : les personnes atteintes de diabète accumulent une charge mentale importante au quotidien car il est compliqué de calculer la quantité précise de glucides ingérés à chaque repas et donc la dose d'insuline à s'injecter, tout en tenant compte de son activité physique et de paramètres métaboliques personnels.

« Il existe déjà aujourd'hui des outils numériques pour les personnes atteintes de diabète, notamment pour collecter les données de glycémie, mais il n'y en a pas pour évaluer les doses d'insuline nécessaires selon ce qu'elles mangent et selon l'activité physique qu'elles ont, c'est à dire un super calculateur pour accompagner ces décisions pluri-quotidiennes », explique Coralie Lefevre, ingénieure en génie biologique et CEO de la startup DiappyMed, qui rapporte que « en 2022, 83% des doses évaluées par les patients sont incorrectes ».

C'est ainsi qu'est née DiappyMed. Créée en janvier 2021 à Montpellier par Omar Diouri, Coralie Lefevre et Youssef Raqui, la startup DiappyMed développe ainsi des applications destinées aux personnes atteintes de diabète. Le projet est issu du travail réalisé par Omar Diouri, aujourd'hui directeur médical de DiappyMed, lors de sa thèse. La startup est incubée à l'IMT Mines Alès et au BIC de Montpellier, et elle a bénéficié dès le départ de l'accompagnement de l'Unité Mixte de Recherche (UMR) EuroMov DHM. Labellisée DeepTech (bourse French Tech Emergence, Bpifrance), DiappyMed a aussi été soutenue par Crealia, la Région Occitanie, Oc Seed et le fonds French Tech Seed de Bpifrance.

Une base de données de 100.000 aliments

La première solution conçue par DiappyMed, l'application EkiYou Carbs, s'adresse aux personnes insulino-dépendantes atteintes d'un diabète de type 1 et utilisant une pompe à insuline, soumises à quatre à six injections par jour pour maintenir leur glycémie. Elle est disponible depuis novembre dernier.

« Un premier prototype avait été conçu et testé au CHU de Montpellier lors de la thèse d'Omar Diouri, avec de bons résultats lors de l'étude faite sur les patients, souligne Coralie Lefevre. Grâce à une base de données alimentaires qualifiée de 100.000 aliments et produits du commerce, les patients saisissent leurs repas sur EkiYou Carbs, sans avoir besoin de les peser grâce à l'assistant quantification (qui permet de raisonner en cuillères ou en taille d'assiette, NDLR). L'application calcule combien de glucides cela représente et c'est la pompe à insuline qui délivre la bonne dose. Les patients peuvent dire à la pompe à insuline qu'ils font du sport donc il n'est pas nécessaire de le mettre dans cette application. »

L'application comprend également une bibliothèque de contenus, rédigés ou validés par des thérapeutes spécialisés, sur le diabète.

« Un impact réel sur la santé »

Une autre étude clinique, menée avec le CHU de Montpellier de novembre 2021 à juin 2022, a démontré une amélioration de la gestion du diabète quand les patients utilisent l'application.

« L'objectif, c'était de montrer que l'application avait aussi un bénéfice clinique avec un impact réel sur la santé des patients, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'alléger leur charge mentale », souligne la CEO de DiappyMed.

Selon le Pr Eric Renard, du CHU de Montpellier, l'étude « démontre que l'application développée par DiappyMed permet aux patients d'améliorer le temps qu'ils passent avec une glycémie proche de la normale de l'ordre de 10% en réduisant le temps passé en hyperglycémie ou en hypoglycémie ».

La version gratuite d'EkiYou Carbs permet de compter les glucides et de consulter une sélection d'articles. L'offre payante, à 6,99 euros par mois, donne accès à la base de données complète, au scan des étiquettes de produits vendus dans le commerce, et à l'intégralité des contenus. Les abonnements seront dans un premier temps proposés par des prestataires de santé à domicile, puis disponibles à l'achat direct.

« Aujourd'hui, 2.000 personnes utilisent EkiYou Carbs et l'offre abonnement va arriver en février-mars », précise Coralie Lefevre.

Couvrir tous les types de diabètes

DiappyMed se positionne d'abord sur le diabète de type 1. Au printemps 2023, la startup sortira une 2e application, EkiYou Dose, destinée aux personnes traitées par stylo à insuline.

« Les personnes traitées par stylo à insuline, soit 75% des gens traités par insuline, doivent entrer la quantité d'insuline qu'il leur faut et donc prendre en compte l'activité physique avec des indicateurs de durée et d'intensité, ce qui est un véritable casse-tête, explique la dirigeante. L'application EkiYou Dose est un dispositif médical. Il est donc en cours de certification et sera disponible mi-2023, 100% par abonnement. Mais nous allons essayer de l'amener jusqu'au remboursement par la sécurité sociale. »

Coralie Lefevre indique par ailleurs que la startup prévoit, à terme, d'élargir son portefeuille de solutions en ciblant le diabète de type 2.

Outre ses trois associés-fondateurs, DiappyMed emploie aujourd'hui deux salariés. La startup signe ses premiers contrats : « Les installateurs de pompes à insuline sont prêts à prendre des packs d'abonnements pour leurs patients », précise la CEO.

Pour soutenir le déploiement de EkiYou Carbs et financer le lancement d'EkiYou Dose, mais aussi pour « se professionnaliser sur la relation commerciale avec les prestataires de santé à domicile et recruter une personne », la startup vient de lancer une campagne de crowd-equity (financement participatif en actions) avec la plateforme WisSEED, avec l'ambition de lever 200.000 euros d'ici fin février, début mars.