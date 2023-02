Le premier traitement de MedinCell contre la schizophrénie va être commercialisé aux Etats-Unis

La biotech héraultaise MedinCell (155 salariés, tous actionnaires), cotée sur Euronext Paris, développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, une technologie qui permet la libération contrôlée et prolongée d'un principe actif pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir d'une injection sous-cutanée.

A ce jour, MedinCell développe trois produits avec son partenaire Teva Pharmaceuticals, entreprise pharmaceutique israélienne spécialisée dans les médicaments génériques et les composants actifs.

La biotech s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec, après dix années de développement, la première commercialisation de son premier produit. Et ça se passera sur le marché américain. Ce premier produit, baptisé le "mdc IRM" à base de la molécule rispéridone, est destiné à traiter la schizophrénie. Les essais cliniques de phase 3 ont eu lieu aux Etats-Unis, qui représentent 70% du potentiel commercial. MedinCell et Teva attendent l'autorisation imminente, probablement au printemps 2023, de la Food and Drug Administration (FDA). Cette approbation sera immédiatement suivie du démarrage commercial dans le courant du premier semestre 2023 sous le nom commercial d'Uzedy. Teva a annoncé le 8 février avoir évalué le marché américain à 4 milliards de dollars et viser 20% de parts de marché.

« On serait la première biotech française avec un produit qui peut prétendre à un statut de block-buster sur le marché américain, pouvant atteindre le milliard de ventes, soit des dizaines de millions de royalties pour MedinCell », se réjouit Christophe Douat, président de MedinCell.

Prévention contre le Covid : en quête d'un partenaire

L'essai clinique de phase 3, aux Etats-Unis également, de son deuxième produit "mdc-TJK", a démarré en janvier. Basé sur la formulation de la molécule olanzapine, il est destiné à traiter les formes les plus sévères de la schizophrénie. A l'issue de cette phase 3, la FDA aura un an pour donner son approbation.

Quant au troisième produit développé par MedinCell et Teva, les dirigeants restent volontairement discrets sur la molécule utilisée.

MedinCell a également dans son pipeline de produits, un traitement en prévention du Covid-19 sur l'hypothèse d'une version longue action de l'ivermectine. Cette molécule a fait l'objet de nombreuses études depuis le début de la pandémie, mais certaines ayant été taxées de failles méthodologiques, la biotech a décidé de lancer un essai clinique au 2e trimestre 2022 « avec des résultats préliminaires phénoménaux : 72% de réduction des infections », souligne aujourd'hui Christophe Douat.

L'entreprise cherche désormais un partenaire pour poursuivre le développement de ce traitement.

Une visibilité financière « confortable »

Le 9 février, MedinCell accueillait Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), pour la signature officielle du protocole d'accord entre MedinCell et la BEI.

« En septembre 2022, nous avions obtenu l'accord de la BEI et en novembre, nous signions ce nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros, divisé en trois tranches, détaille Jaime Aramgo, directeur financier de MedinCell. Tout d'abord 20 millions d'euros qui ont servi à rembourser un premier prêt de la BEI de 2018 qui arrivait à échéance en 2023-2024, une 2e tranche de 10 millions d'euros pour poursuivre le développement de notre pipeline de produits, et une 3e tranche 10 millions d'euros qui nous sera versée au moment de l'approbation par la FDA pour la commercialisation de l'Uzedy. »

Selon le directeur financier, le soutien de la BEI et la commercialisation qui va démarrer aux Etats-Unis permettent à MedinCell de conserver une visibilité financière à horizon de la fin du premier trimestre 2024, « ce qui est confortable compte tenu des marchés financiers actuels », analyse-t-il.

« Nous avons lancé un programme de financement de biotech et de medtech européennes, qui sont souvent des entreprises avec des besoins en capitaux importants, déclare Ambroise Fayolle, à la BEI. Nous avons mis en place un outil de quasi-fonds propres, qui évite donc la dilution de l'actionnariat, dont MedinCell faisait partie des premiers bénéficiaires en 2018. Cela permet d'éviter que ces champions européens n'aillent trop se financer ailleurs qu'en Europe, aux Etats-Unis notamment. Au total, nous avons financé une centaine de biotech et medtech européennes depuis trois ou quatre ans, pour montant d'investissement de 2,5 milliards d'euros. »

