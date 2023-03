La startup Beathealth aide les malades de Parkinson à retrouver le rythme en musique

Les recherches en neurosciences sont formelles : la musique a un impact sur notre cerveau. Et ce dès le plus jeune âge. Quand on parle de musique, on fait référence à une palette complexe de sons, mais aussi de rythmes. Le rythme, c'est justement la spécialité de la startup montpelliéraine Beathealth, fondée en 2021, qui annonce faire une levée de fonds d'un demi-million d'euros afin de développer la commercialisation de son produit phare : Beatmove.

Lancé en septembre 2022, Beatmove est une application d'aide à la marche en musique à vocation thérapeutique qui vise un public spécifique : les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

« La cadence naturelle de la personne est évaluée grâce à des capteurs situés aux chevilles pendant la première minute, puis une musique est diffusée dans les écouteurs dont le tempo a été choisi pour s'adapter en temps réel à la vitesse de marche, avec une tendance à augmenter progressivement jusqu'à 20% de la vitesse de départ avant de se stabiliser à la cadence maximum atteinte », détaille Guillaume Tallon, CEO de Beathealth.

Pré-chargé sur un smartphone dédié à l'usage, l'algorithme breveté propose une playlist sur mesure en puisant dans un répertoire de près de 400 morceaux dans six styles musicaux différents (pop-rock, variété, disco, instrumental,...). Beathealth annonce déjà « avoir passé la barre des 100 premiers clients », lesquels ont souscrit un abonnement de 30 euros par mois au dispositif.

Grâce à des capteurs situés aux chevilles, le dispositif Beatmove créé une playlist sur-mesure adaptée à la cadence de la personne atteinte de Parkinson, en l'incitant en douceur à augmenter légèrement sa vitesse de marche. (© Jeff - orleanspassion2.fr)

Diminution du nombre de chutes

À l'heure où Montpellier se veut l'eden de l'e-santé à travers le projet MedVallée, Beatmove se positionne comme une application innovante en phase avec les dernières recherches en sciences qui confirment que le rythme de la musique est un médium bénéfique pour le traitement de différentes pathologies. Notamment parce qu'il active les aires cérébrales responsables du mouvement.

« J'ai fait mon post-doctorat dans le cadre du programme européen Beat-Health, coordonné par le laboratoire Euromov, qui s'intéressait aux effets de la musique dans le cadre de la maladie de Parkinson, comme de la course à pied, se remémore Guillaume Tallon, docteur en Science du Mouvement humain. Nous avons démontré que le fait d'écouter une musique dont le tempo était individualisé de manière adéquate permettait d'améliorer les performances, soit pour la rééducation, soit pour la performance sportive. »

Dans le cas des personnes âgées atteintes de la maladie de Parkinson, maladie neuro-dégénérative à laquelle de nombreux troubles moteurs sont associés, les résultats sont notables.

« Suite à un programme de ré-entraînement d'un mois, nous avons pu démontrer une amélioration de la marche en terme de vitesse : un critère très important car de nombreuses études s'accordent à dire que la vitesse de marche est un prédicteur extrêmement fiable de la morbi-mortalité », détaille Guillaume Tallon.

Alors que le seuil de risque est fixé à 2,88 km/h, le but est d'aider les personnes âgées à se rapprocher de 4 km/h, ce qui est pour elles une vitesse modérée. Parmi les autres effets positifs notés : une diminution du nombre de chutes grâce à une stabilisation de la marche et une amélioration générale de la qualité de vie.

Serious game

Beatmove doit son innovation à de nombreuses années de recherche à la fois scientifiques et technologiques. Considérée comme une Jeune entreprise universitaire (JEU), la startup a été fondée par sept chercheurs en neurosciences, sciences du mouvement et informatique. Parmi eux : Simone Dalla Bella, docteur en neurologie expérimentale, co-directeur du laboratoire Brams (laboratoire de recherche sur le cerveau, le langage et la musique) à Montréal. Ce dernier est à l'origine de la batterie d'évaluation des capacités rythmiques BAASTA (Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing Abilities), une première mondiale dans le domaine pour un produit qui est désormais commercialisé par Beathealth. Figure également parmi les fondateurs de Beathealth Benoît Bardy, fondateur d'Euromov et professeur en Sciences du Mouvement et de la Santé à l'Université de Montpellier (qui avait coordonné le projet européen Beat-Health), et Antoine Seilles, docteur en informatique et P-dg de Naturalpad, startup spécialisée dans les serious game à visée thérapeutique qui avait contribué à adapter la BAASTA sur tablette avant de développer avec l'université de Montréal la première version de recherche de BeatWorkers, un jeu de ré-entraînement des capacités rythmiques.

Le CEO de Beathealth Guillaume Tallon étant l'un des associés de Naturalpad dès sa création en 2013, la jeune entreprise Beathealth en est considéré comme une spin-off. Et revendique, sur l'ensemble de son écosystème de logiciels d'évaluation et d'entraînement des capacités rythmiques, pas moins de « deux brevets, 23 partenaires internationaux et 43 publications scientifiques ».

Licences d'exploitation exclusives mondiales

Le dernier actionnaire de la jeune pousse montpelliéraine n'est autre que AxLR, la Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) d'Occitanie Est. C'est cette dernière qui a veillé, fin 2022, au transfert des licences d'exploitations exclusives mondiales des trois produits aujourd'hui commercialisés par Beathealth que sont BAASTA, BeatWorkers et Beatmove, après avoir contribué à leur maturation à hauteur d'un million d'euros. La SATT AxLR a déjà annoncé continuer à soutenir Beathealth à travers son dispositif TTM Factory à hauteur de 100.000 euros.

Un montant qui viendra s'ajouter à la levée de fonds en cours, destinée à « pouvoir recruter plus de personnels et déployer de manière plus importante la commercialisation de notre produit sur la cible Parkinson en France, avec l'idée d'aller rapidement à l'international ». L'entreprise emploie pour l'instant cinq salariés et vient de nouer un partenariat avec l'association France-Parkinson pour « prendre leur retour d'usage » et continuer d'adapter Beatmove.

Le traitement d'autres pathologies, dont l'obésité, grâce au dispositif Beatmove est actuellement à l'étude. Beathealth projette déjà « une levée de fonds de plusieurs millions d'euros dans les années à venir » afin de tester de nouveaux marchés et peut-être lancer une version grand public de Beatmove pour les sportifs. Autant dire que la jeune pousse montpelliéraine compte bien garder une cadence sacrément rythmée.

