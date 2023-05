Traitement contre la schizophrénie : MedinCell obtient le sésame de la FDA pour accéder au marché américain

La biotech héraultaise MedinCell (140 salariés), qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, avait annoncé que la première commercialisation de son premier produit, destiné au traitement de la schizophrénie, interviendrait dans le courant du premier semestre 2023 aux Etats-Unis. Elle n'attendait plus que le sésame incontournable : l'approbation de la rigoureuse Food and Drug Administration (FDA).

C'est chose faite : MedinCell et son partenaire Teva Pharmaceuticals, entreprise israélienne spécialisée dans les médicaments génériques et les composants actifs, viennent d'annoncer l'approbation par la FDA pour son médicament mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie BEPO (qui permet la libération contrôlée et prolongée d'un principe actif pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir d'une injection sous-cutanée) développée par MedinCell.

« Cela fait neuf ans qu'on travaille sur ce médicament qui traite une pathologie grave, c'est donc beaucoup d'émotion pour les équipes de MedinCell, déclare Christophe Douat, président du directoire de MedinCell, à cette occasion. Et c'est le premier produit à potentiel de block-buster (pouvant atteindre le milliard de ventes, NDLR) approuvé aux Etats-Unis de toute l'histoire de la biotech française... »

Devenir un traitement de référence

Ce nouveau traitement sera donc disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis sous le nom commercial de Uzedy. Selon Christophe Douat, il coûtera « entre 20.000 et 25 000 dollars par an et par personne ».

« Nous sommes à un tournant, un point d'inflexion, et ce n'est que le début, ajoute Christophe Douat. L'approbation d'Uzedy par la FDA valide notre technologie et notre savoir-faire. Nous avons maintenant un produit sur le marché avec un potentiel commercial important aux États-Unis. Compte tenu des caractéristiques différenciantes d'Uzedy et des résultats positifs de la phase 3, nous pensons qu'il peut devenir un nouveau traitement de référence pour les patients atteints de schizophrénie. Cette étape majeure dans l'évolution de MedinCell va profiter à tous les produits de notre portefeuille et accroître notre visibilité. Notre équipe et notre partenaire ont effectué ensemble un travail exceptionnel. Ce succès va au-delà de MedinCell, c'est aussi une grande nouvelle pour toute la filière biotech française. »

Teva, le partenaire de MedinCell a évalué le potentiel du marché américain à 4 milliards de dollars et avait déclaré, en février dernier, viser 20% de parts de marché. Les Etats-Unis représentent ainsi 70% du potentiel commercial du produit.

Jaime Arango, directeur financier de MedinCell indique : « Nous atteignons le stade commercial avec un partenaire idéal pour exploiter tout le potentiel d'Uzedy. Teva construit une franchise en schizophrénie. Sa force de ventes américaine a fait récemment la démonstration de son efficacité sur la même cible de prescripteurs que Uzedy. Nous allons percevoir des royalties dès les premières ventes et nous pourrons, en plus, recevoir jusqu'à 105 millions de dollars de milestones commerciaux (paiements d'étape pendant le développement du produit et pendant sa commercialisation, NDLR) dans les années à venir. A court terme, cette approbation déclenche le paiement par Teva de 4 millions de dollars à MedinCell et nous permet d'accéder à la troisième tranche du prêt de la BEI (Banque Européenne d'Investissement, NDLR) d'un montant de 10 millions d'euros (sur un total de 40 millions d'euros, MedinCell ayant déjà accédé aux 30 premiers millions, NDLR). »

« Incarnation de MedVallée »

MedinCell a bénéficié, en 2019, d'une aide de 1,5 million d'euros de la Région Occitanie, dont la présidente, Carole Delga, se félicite de cette nouvelle étape pour la biotech : « A travers MedinCell, c'est toute l'excellence de notre filière biotech et de la complémentarité de ses acteurs qui est reconnue au niveau international. Dans un contexte porté par les besoins d'indépendance de la France dans la production de biomédicaments, la Région est pleinement mobilisée pour répondre à ces enjeux de souveraineté et accélérer l'essor de la filière. C'est tout le sens de notre investissement au sein de MedVallée, afin d'apporter des réponses concrètes aux grands enjeux de santé qui nous font face, et que l'actualité nous rappelle régulièrement avec d'avantage de force ».

« La réussite formidable de contribue directement à notre souveraineté sanitaire, met en lumière Montpellier comme un terreau fertile d'innovation, conforte des emplois qualifiés et pérennes et incarne ainsi parfaitement les objectifs de MedVallée, se réjouit de son côté Michaël Delafosse, le maire de Montpellier et président de la Métropole. C'est, en outre, une grande fierté pour moi de saluer également la gouvernance visionnaire de cette entreprise dont les valeurs et la mission en font un modèle de "société à impact"* ! »

Deux autres produits en phase clinique 3

Si MedinCell a développé la "recette" de l'Uzedy, les polymères utilisés dans la formulation sont produits par la société néerlandaise Torbion dans le cadre d'une joint-venture avec MedinCell, et c'est ensuite Teva qui fabrique les médicaments et les commercialise.

Après les Etats-Unis, l'Uzedy pourrait-il débouler sur le marché européen ? Christophe Douat répond que « Teva ne souhaite pas divulguer sa stratégie internationale » mais qu'en tout état de cause, « il faudra demander une homologation européenne »...

Uzedy est le premier produit basé sur la technologie BEPO à être commercialisé, mais il fait partie du portefeuille de MedinCell qui comprend d'autres traitements innovants. MedinCell possède ainsi deux autres produits en phase clinique 3 : mdc-CWM (depuis novembre 2022) destiné à traiter les douleurs post-opératoires, et mdc-TJK (depuis janvier 2023), destiné à traiter les formes les plus sévères de la schizophrénie.

La biotech a également dans son pipeline plusieurs produits en phase préclinique sur la contraception, la greffe d'organe, le paludisme, un 3e sur la schizophrénie, les neurosciences ou le Covid-19 (traitement en prévention sur l'hypothèse d'une version longue action de l'ivermectine).

* En février dernier, MedinCell avait obtenu le statut "Prime d'Institutional Shareholder Services (ISS ESG, une des principales agences de notation des investissements durables dans le monde), notamment en vertu de son mode de gouvernance (ses salariés qui sont tous actionnaires), se plaçant ainsi parmi les 10% des sociétés les plus vertueuses du secteur de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies.