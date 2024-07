Une Gardoise dans le grand bain des biotechs à New York

Agriculture, nutrition, santé, cosmétiques, pharmaceutique... Les biomolécules sont présentes dans de nombreux produits mais ces éléments sont fragiles et difficiles à manipuler.

« Il faut qu'elles soient maintenues à de très basses températures, explique Maëva Coste, née à Saint-André-de-Roquepertuis, petit village du Gard. Le vaccin contre le Covid-19 ou les ARN messagers doivent par exemple être conservés en permanence à -80°. Idem pour de nombreux tests comme la malaria ou la tuberculose. A cause de cette contrainte, ils ne peuvent quasiment pas être acheminés dans les régions d'Afrique qui en auraient le plus besoin. Si un camion tombe en panne sur la route et que la température remonte brusquement, tout part à la poubelle ! »

Lire aussi« Dans l'IA en santé, les modèles d'affaires ne sont pas encore complètement aboutis » (Franck Mouthon, France Biotech)

Perspectives importantes

Il en va aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. S'ils étaient fabriqués sur place, plus besoin de transporter les vaccins : « On essaie soit d'ajouter des adjuvants, soit de jouer sur la formulation des biomolécules pour tenter d'augmenter leur stabilité et leur durée de vie », détaille la Française qui a monté une startup autour de son projet avec le directeur de son laboratoire new-yorkais. Les phases de tests doivent commencer en septembre avec une société de la région Occitanie, si confidentielle qu'on ne saura même pas dans quel département elle est installée. Ils devraient durer entre un et six mois et s'ils sont concluants, son projet sera commercialisé.

« Les clients de cette société sont de gros laboratoires pharmaceutiques, et ils lui demandent d'être neutre en carbone d'ici 2030, d'où l'intérêt de notre procédé », argumente Maëva Coste.

Les perspectives sont donc importantes.

Lire aussiLes quatre raisons qui font exploser le cours de l'action en bourse de la biotech française MedinCell

Pas peur de l'échec

Tout est allé très vite pour Maëva Coste. Il y a deux ans, alors qu'elle venait à peine de décrocher son doctorat en chimie à l'université de Montpellier, la jeune femme s'envole pour New York où elle avait obtenu à distance le feu vert pour venir effectuer pendant deux ans un post-doctorat dans un laboratoire de l'Université Columbia, spécialisé dans les nanosciences et le biomimétisme.

« Pendant des semaines, j'ai essayé de monter un "business model" et de l'évaluer grâce à des interviews de futurs clients, de grands laboratoires comme Sanofi ou Merck », détaille la Gardoise qui vit aujourd'hui dans l'Upper West Side, un quartier privilégié de New York, juste à côté de Central Park.

Maëva Coste reconnaît que les moyens consacrés à la recherche aux États-Unis sont bien plus importants qu'en France : « A l'université, tous les étudiants cherchent à breveter et à commercialiser rapidement. Ils ont vraiment cet état d'esprit. Ça marche, tant mieux, et si ça ne marche pas, on aura partagé une belle aventure et on aura appris des choses. C'est plus simple ici de trouver de l'argent. Il y a moins qu'en France cette question d'échec et cette peur de rater ».

Lire aussiImmunothérapie : comment Mabqi peut devenir une pépite de la biotechnologie