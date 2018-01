Dell EMC agit pour féminiser les métiers techniques

Dell EMC Montpellier et l'association nationale Elles Bougent ont noué, en 2017, un partenariat visant à promouvoir la présence des femmes dans les filières de haute technologie telles que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le ferroviaire, le numérique, le spatial, le bâtiment, etc. Un groupe de 20 étudiantes issues de l'EPF Montpellier et de deux autres écoles d'ingénieur(e)s a été mentoré dans le cadre d'un programme de sensibilisation de neuf mois, qui s'est clôturé le 25 janvier, dans les locaux du géant informatique, par une remise de diplômes.

"Dell EMC est une entreprise avec de vraies valeurs, et totalement impliquée dans l'accession des femmes à ce type de postes, apprécie Liliane Dorveaux, déléguée Elles Bougent et responsable pédagogique à l'EPF Montpellier. Elle a participé à notre challenge Innovatech 2017, à des campagnes vidéo de sensibilisation, et nous la sollicitons déjà en vue de futures actions."

Selon les chiffres communiqués par Céline Léon, déléguée départementale du Secrétariat d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, seuls 37 % des emplois de la branche ingénierie/numérique/conseil/événementiel et 27 % des emplois de la filière numérique sont occupés, dans l'Hérault, par des femmes.

Les actions de Dell EMC Montpellier

Au sein de Dell EMC Montpellier, 32 % des postes sont occupés par des femmes, sur un effectif total de 900 salariés. Stéphane Reboud, codirecteur du site et vice-président en charge de l'offre services sur la zone EMEA, rappelle que le groupe est impliqué de longue date "dans la thématique de la diversité et de l'inclusion".

Stéphane Reboud est devenu, depuis l'été 2017, le sponsor au niveau européen de l'organisation Catalyst (800 ONG dans le monde) pour son programme MARC ("Many advocating real change"), visant à lever les obstacles à l'inclusion des femmes dans le milieu du travail. La formation délivrée dans ce cadre a été suivie par 65 % des managers du groupe en Europe, et vient d'être élargie, dans la semaine en cours, à tous ses salariés.