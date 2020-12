Ce que Les Nouvelles Grisettes disent de la solidarité en temps de Covid

Le collectif de couturiers et couturières Les Nouvelles Grisettes va s'installer dans des locaux de 1.000 m2 à côté de Montpellier. (Crédits : Les Nouvelles Grisettes)

Le Covid aura aussi fait advenir de belles initiatives. A Montpellier, les couturiers et couturières sont sortis de l’ombre en se rassemblant dans le collectif Les Nouvelles Grisettes. D’une action bénévole est née une réelle activité. Et dans six mois, le collectif s’installera sur 1.000 m2, en élargissant son champ d’action.