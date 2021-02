Dans les tiers-lieux, « le carburant, c’est l’humain ! »

Depuis le tiers-lieu POLeN (pôle lozérien d'économie numérique) à Mende, Vincent Gatin, responsable de l'agence Lozère Développement (agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale du Département de la Lozère) a entre autres pour mission de couver et de faire grandir les projets de tiers-lieux.

Le label "Fabriques de territoire" décroché par POLeN fin 2020, lui donne des moyens pour accompagner les projets qui se font de plus en plus nombreux. C'est notamment l'une des conséquences de la crise sanitaire qui pousse les citadins vers un retour à la nature dans une quête de qualité de vie et de sens.

Outre les projets existants et qui veulent se développer, Lozère Développement a vocation à accueillir les nouveaux porteurs de projet à un tiers-lieu.

« Nous sommes des facilitateurs, déclare Vincent Gatin. Et ce qui est challengeant, c'est que, contrairement aux a priori dans ce domaine, les porteurs de projet ont un gros niveau, ils sont très aguerris, ont eu une vie professionnelle avant et leur projet tient la route ! »

« La fibre est arrivée sur le plateau de l'Aubrac »

Parfois, c'est un ensemble d'éléments qui fait tout basculer. La Lyonnaise Marjory Mayo, 32 ans, venait régulièrement sur le plateau de l'Aubrac avec son compagnon, ruthénois d'origine.