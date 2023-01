Handicap : la plateforme Lilee veut devenir le référent des logements adaptés

En France, douze millions de personnes sont touchées par un handicap, invisible pour 80% d'entre elles (non détectable de prime abord mais qui a un impact sur son quotidien). Pour les personnes à mobilité réduite, trouver une location touristique adaptée tient le plus souvent du parcours du combattant.

Créée à Montpelier en mars 2022, la startup montpelliéraine Lilee (Live Like Everyone Else) a mis en service une plateforme qui recense les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

« Le site est opérationnel pour les particuliers ou agences qui souhaitent mettre à la location leurs biens mais la recherche de logements ne sera activée qu'à partir du 1er mars 2023 », précise Karima Kerkoub, fondatrice de Lilee.

De l'associatif à l'entreprenariat

Présidente depuis 2018 de l'association Partageons Ensemble 34 qui tisse des liens entre les habitants dans le quartier Boutonnet à Montpellier, Karima Kerkoub a été elle-même victime d'un accident du travail qui l'a rendue invalide première catégorie. Mais c'est en recherchant un logement pour sa famille qu'elle a eu le déclic.

« Ma famille de Grenoble voulait venir me rendre visite pendant les vacances mais l'un de mes cousins est en fauteuil roulant, raconte Karima Kerkoub. J'ai donc cherché un logement adapté mais sur Airbnb ou Booking, les photos sont souvent trompeuses et les informations erronées. Au final, j'ai perdu un temps fou et je n'ai rien trouvé. »

Encouragée et incubée par Les déterminés, association développant, auprès des habitants de quartiers prioritaires de la ville (QPV), des actions de sensibilisation à l'entreprenariat, Karima Kerboub a suivi une formation de six mois doublée d'une formation Handibat sur les normes des logements PMR.

« Je n'imaginais pas qu'un jour je monterais ma propre entreprise, raconte la jeune femme. J'ai beaucoup appris de ces formations et malgré mon invalidité, ce projet m'a redonné confiance. J'espère que mon expérience servira d'exemple à des femmes qui n'osent pas se lancer dans l'entreprenariat. »

Bourse French Tech

Dès sa création, la startup a été soutenue par une bourse de 42.000 euros décernée par la French Tech, puis elle a été lauréate du concours les Essenti'Elles porté par France Active Occitanie. Un prêt d'honneur de 18.000 euros à taux zéro auprès de Initiatives Pic Saint-Loup lui a permis de consolider ses fonds propres et dans la foulée, le projet a été labellisé Initiative Remarquable.

« Ce label est une reconnaissance officielle de l'engagement de la startup dans une économie sociale et solidaire, se félicite la jeune dirigeante, qui a également remporté le prix Talents des Cités, concours récompensant chaque année de jeunes entrepreneurs installés dans des quartiers populaires.

Actif depuis à peine un mois pour les hôtes, Lilee fonctionne sur un modèle économique simple : un pourcentage sur les réservations de location auprès de particuliers (entre 13 et 15%) et la gratuité pour les professionnels.

Des idées de diversification

Les logements sont vérifiés et validés par la dirigeante assistée d'ergothérapeutes. D'ici l'été, Lilee vise une centaine de références locatives. Elle compte ensuite intégrer tout type de location de logements adaptés (résidences de tourisme, hôtels, gîtes, campings...) en France mais aussi à l'étranger.

« Nous recensons actuellement des logements en partenariat avec Handicap Maroc », confie l'entrepreneuse.

La startup est également partenaire de Faciligo, réseau solidaire permettant de rapprocher des voyageurs à mobilité réduite avec d'autres voyageurs prêts à les aider dans leur déplacement.

Tablant sur un chiffre d'affaire de 300.000 euros la première année, Karima Kerkoub envisage de lever 100.000 euros pour se doter d'une équipe.

« Une fois que la plateforme sera lancée, j'aimerais diversifier le site à l'achat et la vente de logements mais aussi au matériel : fauteuil roulant électrique, voiture, etc. »

Une sorte de bon coin dédié aux personnes à mobilité réduite.