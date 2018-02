Bimp’Air pivote vers l’industrie

Ils n'avaient pas soupçonné, au départ, que leur idée de pompe à vélo nouvelle génération déboucherait sur une innovation de rupture qui déclencherait une demande entrante des industriels, porteuse d'une vraie promesse de diversification.

« Notre idée de départ nous a amené à miniaturiser le système de compression, ce qui n'existait pas, rappelle Nancy Aghilone, fondatrice et P-dg de la start-up Production Functional Factory, installée à la pépinière Innovosud de Béziers et inventeur de la solution Bimp'Air. Aujourd'hui, ce sont les industriels qui nous appellent car ils sont intéressés par notre technologie. »

En effet, après que la solution Bimp'Air, imaginée pour le vélo, a été déployée pour les motos, voitures et tout autre véhicule équipé de pneumatiques, ces systèmes inédits de gestion d'air comprimé et de gaz haute pression, nomades et rechargeables, sont désormais convoités par l'industrie

« La technologie est validée et revalidée !, se réjouit Nancy Aghilone. Nos solutions évitent de tirer des câbles ou de transporter d'encombrantes et lourdes bombonnes de gaz. Les salariés gagnent en confort de travail car l'effort physique est moindre, et comme nous proposons des capsules rechargeables, c'est illimité en matière d'autonomie. »

L'aéronautique et la construction

Les secteurs intéressés ? La dirigeante cite par exemple le domaine aéronautique ou celui de la construction (notamment pour le contrôle d'étanchéité). Le potentiel est tel que la start-up est en train de faire pivoter son modèle tout en conservant une structure d'entreprise légère.

« Notre cible absolue, c'est le mécanicien, que ce soit dans le pneumatique ou l'industrie, qui travaille avec de l'air comprimé ou du gaz haute pression, mais l'industrie va devenir notre première cible, annonce-t-elle. Nous sommes en capacité de faire des ajustements aux besoins des industriels, les adaptations à faire étant minimes, par exemple sur les raccords ou sur le nombre de capsules en série à fournir. Par ailleurs, nous disposons de la capacité de production car les chaînes de fabrication sont en place chez notre partenaire industriel italien, près de Milan (entré au capital de l'entreprise en 2016, NDLR). »

L'accélérateur SNCF Développement

La start-up biterroise annonce également se lancer « dans le rallye automobile international et les sports automobiles, avec l'un des plus gros acteurs internationaux des sports mécaniques », dont elle tait le nom pour le moment. Le partenariat démarrera en 2018.

Dans ce secteur, Nancy Aghilone souligne que Bimp'Air est présent sur le marché des pneumatique en BtoB, par l'intermédiaire des grands comptes. Ainsi, depuis un an, Bimp'Air équipe X1 Racing, spécialiste des suspensions VTT et représentant en France de ÖHLINS, société suédoise spécialisée dans les suspensions.

En décembre dernier, la start-up a intégré l'accélérateur SNCF Développement.

« Cela va nous aider à avancer pour notre prochaine levée de fonds, mais aussi pour des mises en relation réseau et des synergies potentielles avec d'autres entreprises qu'ils accompagnent, explique Nancy Aghilone. Cela va donc nous donner un bon coup de boost, mais nous sommes aussi en cours de développement d'outillages spécifiques pour la SNCF car elle est intéressée pour utiliser notre technologie pour certains de ses techniciens. »

Une levée de fonds de 1,8 M€

La levée de fonds évoquée par la dirigeante devrait intervenir courant 2018. Après avoir levé, à ses débuts, 2,8 M€ en love-money ou auprès de business angels, elle vise les 1,8 M€ auprès, cette fois, de capitaux-risqueurs.

Objectif : faire monter en puissance les effectifs, en passant de six collaborateurs aujourd'hui à une douzaine d'ici deux ans, mais aussi booster la R&D pour proposer de nouveaux accessoires, et finaliser les deux brevets internationaux qui protègent l'innovation.

La recherche de nouveaux locaux est achevée : la start-up déménagera fin février à quelques centaines de mètres d'Innovosud, dans des locaux loués à l'agglomération Béziers Méditerranée.