Expernova veut imposer sa technologie à l'international

Créée en 2008, Expernova recense aujourd'hui 10 millions d'experts dans 55 pays sur sa plate-forme big data. 70 % de son CA sont réalisés auprès de grands groupes industriels qui cherchent à intégrer des compétences rares au sein de leur département de R&D ou faire de la veille pour mieux comprendre l'environnement concurrentiel autour de l'innovation.

"Nous avons une centaine de clients dans 17 pays, indique Pascal Magnier co-fondateur et président d'Expernova. Le business model principal est un abonnement à la plate-forme qui analyse l'activité d'innovation à l'échelle mondiale."

Un pied sur la marché américain

Lauréat de la subvention "contrat-export" de la Région, Expernova veut muscler son équipe commerciale depuis Montpellier avec deux recrutements. Deux natifs anglais travaillent déjà au siège, logé au BIC de Montpellier, au sein d'une équipe de 16 personnes, et Pascal Magnier se rend souvent à New York.



"Je m'y rends une fois par mois et travaille beaucoup avec la Maison de la Région sur place, comme bureau et lieu de rendez-vous."

L'Europe du nord est le deuxième marché pour la PME qui regarde aussi le "complexe" marché chinois.

"Nous étions dans la mission de la Métropole à Chengdu en novembre dernier, mais aussi à San Diego et Fès."

Marketing et communication

"Nous sommes rentables depuis trois ans, Expernova n'est plus dans une phase de lancement, précise Pascal Magnier. Nous souhaitons asseoir notre place à l'international, par le marketing, la communication et la présence sur les salons. Il faut passer à l'étape suivante et avoir les reins solides, surtout face à des start-ups américaines qui cherchent à occuper l'espace."

Si Expernova ne communique pas sur son chiffre d'affaires, elle met en avant sa plate-forme unique et sa capacité à faire de plus en plus de salons internationaux, à la rencontre directe des clients.