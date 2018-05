AwoX rachète le Belge Chacon et consolide sa place européenne sur le Smart Home

Le 31 mai, l'entreprise montpelliéraine AwoX (cotée en bourse sur Euronext depuis 2014, et labellisée French Tech), pure-player des technologies et objets connectés dédiés à l'univers de la maison intelligente, annonce avoir conclu l'acquistion du groupe belge Chacon, spécialiste européen de référence des accessoires électriques et des solutions de domotique pilote.

AwoX se porte acquéreur de 100 % du capital du groupe Chacon sur la base d'une valorisation totale de 10 M€ (compléments de prix inclus). L'opération sera financée à hauteur de 6,85 M€ en numéraire et pour 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon.

« Après avoir réussi à constituer une marque de lighting connectée majeure en Europe, avec plus de 1 million de produits vendus, et quelques années après l'acquisition et le redressement pleinement réussi de Cabasse, ce rapprochement constitue une nouvelle étape majeure pour le développement d'AwoX, en droite ligne avec notre stratégie, déclare Alain Molinié, P-dg d'AwoX. Nous allons être en mesure de consolider notre position d'acteur européen de référence du marché du Smart Home. À l'heure où le marché de la maison intelligente marque un véritable point d'inflexion, et où il est particulièrement difficile de créer une marque ex-nihilo dans le secteur des équipements électriques, nous avons fait le choix d'acquérir un acteur historique du marché de la domotique, avec des marques déjà fortement implantées, pour l'accompagner dans le monde de la connectivité comme nous avons su le faire avec Cabasse dans l'audio connecté. Il nous paraît essentiel, dans ces marchés, de s'appuyer sur des savoir-faire reconnus et des positions établies. »

Un million de foyers équipés

Fondé en 1977, Chacon propose une gamme constituée de deux marques pour les marchés de la domotique et des équipements électriques, la marque Chacon® (solutions de sécurité et produits traditionnels non connectés comme des caméras, visiophones, équipements de vidéosurveillance, alarmes, programmateurs, thermostats programmables, etc.), et la marque Dio® Connected Home (produits sans-fils de domotique et de service d'automatisation avec des packs solutions chauffage, éclairage, volets, vidéosurveillance, jardin, etc.). Plus de 3 millions de produits Dio® Connected Home équipent à l'heure actuelle plus de 1 million de foyers.

Sur son dernier exercice, le groupe Chacon a réalisé un chiffre d'affaires de 20 M€, pour une croissance annuelle moyenne de 9 % sur les cinq derniers exercices.

Les deux principaux dirigeants du groupe Chacon accompagneront le rapprochement avec AwoX, dont ils deviendront actionnaires, et resteront impliqués dans la poursuite des activités de la société.

Line-up smart home

Le nouvel ensemble revendique « une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux », AwoX visant à AwoX à devenir « le groupe européen de référence dans l'univers du Smart Home ».

Ce rapprochement va permettre à AwoX de compléter ses produits de Smart Lighting (large gamme d'ampoules connectées et d'audio connecté - un million de produits vendus) et constituer un important line-up (offre produits) sur le marché du smart home.

« AwoX apportera ses compétences en matière de technologies de connectivité sans-fil, qui sont au cœur des évolutions de l'IoT, informe le groupe dans un communiqué. Opérer la transition des produits sans-fils radiofréquence du groupe Chacon vers ces technologies de connectivité constitue un important espace de croissance, à l'image de ce qui a été réalisé au cours des dernières années avec Cabasse. En outre, AwoX amènera également ses compétences industrielles dans les produits de technologies ainsi que son expérience éprouvée pour nouer des partenariats de marque avec des acteurs leaders - Eglo, Orange, Schneider Electric, etc. - sur des segments d'activités connexes. »

Accélération commerciale

Autre avantage à ce mariage d'affaires : AwoX va pouvoir accélérer fortement son maillage commercial en s'appuyant sur le réseau de distribution construit en plus de quarante ans par Chacon, implanté dans une douzaine de pays en Europe, avec une présence forte en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal.

« Désormais, nous couvrons les principaux segments de la maison connectée avec trois avantages concurrentiels majeurs : un line-up de produits incomparable avec des marques fortes, une présence établie dans la grande distribution, et une parfaite maîtrise des technologies de connectivité de part notre présence aux côtés de géants mondiaux au sein des principaux consortium », observe Alain Molinié.

Le rapprochement donne naissance à un nouvel ensemble réalisant plus de 30 M€ de chiffre d'affaires.