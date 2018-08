Webmarketing : BSWeb va doubler de taille d'ici 2019

Créée en 2013 au BIC de Montpellier, l'agence BSWeb développe un logiciel de veille webmarketing permettant à une entreprise de cartographier son environnement concurrentiel en temps réel. Après avoir achevé un nouveau cycle d'un an de R&D où elle a intégré de nouveaux algorithmes de type IA (intelligence artificielle) au "robot" chargé de faire ce travail de veille et de qualification de données, elle accélère la commercialisation de ce produit, baptisé PriceComparator, espérant booster une croissance qui l'a déjà vue doubler son chiffre d'affaires tous les ans depuis trois ans.

"Il existe beaucoup de solutions sur le marché pour analyser le retour des consommateurs. Notre solution permet aux utilisateurs de se positionner par rapport à ce que proposent leurs concurrents, plus en amont, c'est à dire avant même de s'intéresser aux clients finaux", détaille Sébastien Bernis, CEO de BSWeb.

Le Big Data vertueux

Mettant en avant "les énormes quantités de données" qu'elle doit manipuler au sein d'une approche de type Big Data, BSWeb se limite, pour l'heure, à la thématique du prix, en analysant tous les sites de veille tarifaire. À court terme, elle prévoit d'intégrer de nouvelles variables d'analyse à son outil : référencements payants, référencements naturels, logiques de stocks, etc.

Le marché adressé par BSWeb concerne, en Europe, un potentiel de 100 000 sites de e-commerce réalisant entre 1 et 10 M€ de CA. Mais l'agence mise aussi sur un autre facteur de développement : une fiche "Eco Conception" réalisée par l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) à partir de son offre.

"Nous voulons montrer qu'il n'est pas nécessaire de rajouter des serveurs à l'infini pour faire du Big Data. Notre robot permet de diviser par 100 ou 200 notre quantité de données stockées. Or très vite, les appels d'offres dans le secteur du logiciel et les marchés publics imposeront cette notion d'Eco Conception", note Sébastien Bernis.

Accélération de croissance

À ce jour, BSWeb signe un nouveau client par jour. Elle compte une quarantaine de clients (Air Liquide/Aqualung, Schneider Electric, Union Matériaux, etc.), et compte doubler ce chiffre en 2018 : "Nous participons à la Retail Week de Paris du 10 au 12 septembre, et prévoyons une rentrée de 10 à 30 nouveaux clients en trois jours", annonce Sébastien Bernis.

BSWeb veut boucler une levée de fonds (montant non communiqué) d'ici la fin 2018, qui lui permettra de financer ses besoins en recrutement. Après deux embauches cette année (dont l'ex-"head of research" de Teads, Mathias Paulin), elle prévoit de doubler ses équipes en 2019, afin "de répondre à plus de demandes et de doubler aussi la rentrée de clients".

BSWeb confirme qu'elle doublera encore son CA en 2018 ("Nous allons vite dépasser les 500 000 €", indique Sébastien Bernis). Parmi les relais de croissance annoncés à horizon 2020 : le lancement d'une formule freemium, où le client aura accès à une partie gratuite du logiciel, et paiera un abonnement de type SaaS s'il veut le reste de l'offre. Cette évolution facilitera la déclinaison du service à l'étranger, notamment sur le marché américain.

"Nous intégrons beaucoup d'IA au robot pour l'automatiser : il fera à terme tout le travail de veille, et nos équipes se concentreront sur le contrôle de ces datas et le machine learning", assure Sébastien Bernis.

Entrée au Village by CA en mai 2018, BSWeb a également été sélectionnée sur le CCI Store récemment créé par le réseau CCI France. L'agence est en pourparlers avec l'Institut national de la propriété industrielle pour abandonner le nom de BSWeb et définitivement adopter celui de PriceComparator.