Forssea Robotics lève 2,4 M€ pour son robot sous-marin autonome

Forssea Robotics est une entreprise créée en mai 2016 à Frontignan (34) par Gautier Dreyfus et Maxime Cerramon. Elle spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de connexion autonome pour des applications marines en grande profondeur pour les industries offshore (oil & gas, défense, énergie marine), , et se distingue par son partenariat technique avec Searov Offshore, une PME française spécialiste des interventions sous-marines assistées par ROV (Remotely Operated Vehicle), racheté en juillet 2017 le groupe de services norvégien DeepOcean.

Forssea Robotics compte 14 collaborateurs, aujourd'hui répartis entre Paris et Frontignan.

Tête chercheuse sous-marine

Alors qu'elle avait réalisé une 1re levée de fonds de 500 000 € à l'été 2016, l'entreprise annonce, le 14 septembre, avoir levé 2,4 M€ auprès du fonds d'investissement régional Irdi-Soridec, de la holding SOPER* créée par Jean-Michel Germa (ex-fondateur de La Compagnie du Vent), et de plusieurs business-angels « parmi lesquels figurent des dirigeants de sociétés de services offshores internationales ».

Ce tour est complété par des aides publiques à travers l'appui de bpifrance et du programme « Navires du Futur » porté par l'ADEME dans le cadre des Investissements d'Avenir.

Les nouveaux capitaux « vont notamment permettre de finaliser la conception du système Atoll et de financer sa qualification en mer courant 2019 », annonce le communiqué de Forssea.

Développé depuis deux ans par Forssea Robotics, Atoll est un robot sous-marin autonome, capable se de diriger et de se connecter à une cible immergée à plus de 1 000 m de profondeur. Sa cible atteinte, il peut recharger des batteries, transférer des données ou remonter un objet en surface.

« Atoll est conçu pour être déployé depuis un navire léger, permettant de réduire d'un facteur de 5 à 10 le coût des opérations, une économie qui peut se chiffrer en millions d'euros » explique Gautier Dreyfus, directeur général de Forssea Robotics.

Atoll est actuellement testé en bassin dans le sud de la France et partira début novembre pour des premiers essais en mer en faible profondeur. Selon l'entreprise, plusieurs clients se sont manifestés pour accueillir les essais en grande profondeur en 2019.

Regain de l'offshore

Forssea Robotics commercialise également des systèmes de vision et de positionnement sous-marins,

« Nous avons remarqué que certaines des technologies développées pour le guidage du robot avaient une valeur en soi. Nous avons donc décidé d'en faire des produits à part entière » explique Maxime Cerramon, directeur technique de FORSSEA.

Grâce à la collaboration avec deux laboratoires de recherche, ces technologies seront prochainement commercialisées à plus grande échelle et dans une version plus performante au travers d'un contrat de distribution avec un leader du secteur.

« En deux ans, Gautier Dreyfus et Maxime Cerramon sont rapidement parvenus à créer un écosystème international autour du projet, commente Julien Sainte-Catherine, directeur d'investissement chez Irdi-Soridec. Forssea apporte de vraies solutions à une industrie en manque d'innovations et dans l'urgence de réduire ses coûts. Nous sommes convaincus que ses produits connaîtront un succès commercial alors que les marchés de l'offshore connaissent un regain depuis le début de l'année. »

* SOPER investit, via des fonds ou en direct sous forme de prise de participation ou de créance, avec un focus particulier sur les énergies renouvelables et la protection de l'environnement terrestre et marin.