Kneach lance le commerce équitable de données personnelles

Cofondée par Vincent Breton, Kneach est une plate-forme proposant aux utilisateurs de créer un profil et de répondre à un questionnaire pour valoriser leurs données personnelles tout en leur laissant le contrôle du processus. La start-up montpelliéraine exploite en transparence ces données auprès de clients en recherche de visibilité, et reverse aux internautes la plus grosse partie de la valeur créée.

Accompagnée par le programme d'accélération collaboratif Start2You, Kneach recherche des utilisateurs pour étoffer ses bases de données. Retrouvez notre vidéo de présentation (réalisation : Pixilone) ci-dessous.