Après son accord avec Partouche, Alt Shift affiche ses ambitions dans le BtoB

L'application ludique "Partouche Casino Games" est déjà disponible sur les stores depuis avril 2018. Pour le Montpelliérain Alt Shift, cette nouvelle collaboration est un outil de conquête au niveau national.

"Nous attendons un fort développement en 2019, indique le CEO Frédéric Lopez. Le BtoB représente aujourd'hui la moitié de notre activité, entre conseil et réalisation de jeux."

Pour le Groupe Partouche, Alt Shift a réalisé une constellation de mini-jeux façon casino, où le joueur accumule des "partouches d'or", une monnaie virtuelle convertible dans les casinos du groupe.

L'application est également construire autour d'un modèle publicitaire, tout comme les applications BtoC qui ont fait le succès du studio. Sur cette branche, le puzzle Not Not (sorti en février 2017) affiche 10 millions de téléchargements et représente 95 % de CA via des publicités intégrées.

Des collaborations avec la Région

L'agence économique régionale Ad'Occ est un client de la start-up depuis 2013, qui a développée la plate-forme Wine Hub, destinée à l'exportation du vin. Le site affiche 1 200 acheteurs de 51 pays (dont 180 en Chine et 117 en Grande-Bretagne). Il a généré la vente d'1,3 millions de bouteilles à travers les appels d'offre, pour une valeur de 3 M€.

Au niveau local, Alt Shift a également travaillé avec des start-ups et avec EDF, sur la réalisation d'un "serious game" grand public.

Créé en 2010, Alt Shift est installée dans le bâtiment de la French Tech à Montpellier et compte dix salariés.

Sa dernière campagne de financement, sur Kickstarter, pour le prochain jeu Crying Suns a été un succès (300 % de financement obtenu). Il sortira au premier semestre 2019, sur PC, Mac et consoles.