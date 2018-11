HelloMyBot veut perfectionner les chatbots

Créée en mai 2017 et basée à la pépinière Tecnosud de Perpignan (66), HelloMyBot développe une plate-forme permettant à ses clients de créer et gérer des agents conversationnels intelligents de type chatbot, voicebot (pour enceintes connectées) et callbot (pour serveurs téléphoniques). Son atout pour percer sur un marché en forte croissance, où 80 % des entreprises songent à s'équiper de cette technologie d'ici 2020 (étude Oracle 2017) : proposer une solution multicanal.

"Cette solution, à travers une développement unique, permet d'adresser tous les canaux, qu'ils soient textuels, vocaux ou téléphoniques, en les rendant accessibles aux agents et en leur permettant de passer de l'un à l'autre dans le courant de la discussion. Nous sommes persuadés en effet que la conversion des marques se poursuivra sur de nombreux devices, rendant nécessaire une continuité entre canaux", analyse Hubert Fisselier, cofondateur de HelloMyBot.

De nouveaux besoins chez les grands comptes

Le jeune start-up catalane dit cibler en priorité sur le créneau des grands comptes. Elle fournit déjà Havas Voyages, vient de signer BCN Addict (groupe d'agences immobilières espagnoles) et WebHelp (entreprise spécialiste de l'externalisation de la gestion de l'expérience client), et a engagé des pourparlers avec des marques telles que Vente-privée.com, Guerlain, etc.

"Les grands comptes disposent de budgets importants pour développer ces technologies, ce qui correspond à notre démarche de créer des agents évolués. S'il existe beaucoup de produits sur ce marché, ils ont peu de valeur ajoutée pour le client final", estime Hubert Fisselier.

En 2019, la start-up prévoit de recruter des clients en direct ou de travailler avec des agences pour trouver des partenaires prescripteurs de sa solution. Parallèlement, elle poursuivra aussi une activité déjà engagée de prestation de service, où elle accompagne ses clients sur ce type de produit (références : Renault, SeLoger.com...).

HelloMyBot emploie quatre salariés et a programmé cinq recrutements en 2019. Elle figure parmi les finalistes du 20e Prix Alfred Sauvy, organisé par le réseau des cadres catalans.