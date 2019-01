CES 2019 : BassMe invente le son augmenté

L'équipe de la start-up perpignanaise BassMe, sur le CES 2019. (Crédits : DR)

Installé en bandoulière sur la poitrine, le produit BassMe est un caisson de basses personnel qui permet de ressentir le son différemment d’une simple écoute grâce à un système d’ondes sonores et de vibrations. Sur le CES 2019, la start-up perpignanaise lance la commercialisation de cet objet musical innovant et se fait connaître des géants du son Pioneer, Bose, Sony et consorts.