(Crédits : DR)

Depuis Montferrier-sur-Lez (34), Nectrium assemble, conçoit et commercialise un ordinateur éthique et écologique. Basé sur le système d’exploitation Linux, le boîtier Nectop entend rendre de nouveaux services à ses utilisateurs et se propose de les guider vers une plus grande indépendance technologique via l’apprentissage du code.