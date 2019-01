Occitanie : pourquoi EDF challenge les start-ups en matière d’innovation

S'appuyer sur l'agilité des start-ups pour booster leur transformation numérique et collaborative. L'idée n'est pas nouvelle et la plupart des grands groupes ont instauré des démarches d'open innovation afin d'aller chercher chez les start-ups les innovations dont ils ont besoin pour évoluer.

Le 17 janvier, depuis le BIC à Montpellier, le groupe EDF a donné le top départ de la saison 2 de son prix EDF Pulse en Occitanie, une démarche d'open innovation territoriale dans le domaine de l'énergie.

« Au-delà de la découverte et du soutien que nous pouvons apporter à ces jeunes pousses, c'est un excellent moyen pour EDF d'être plus agile, d'être davantage tourné vers le monde de demain, explique Gilles Capy, délégué régional EDF en Occitanie. Il ne s'agit pas simplement d'un challenge pour mobiliser talents et énergies : la démarche prend son origine dans un travail préalable au sein de chacun des métiers du groupe. Concrètement, notre rôle est de réunir les conditions pour que start-ups, PME et laboratoires basés en Occitanie développent, aux côtés des équipes d'EDF, des solutions innovantes. Cette caravane de l'innovation fera le tour de la région en s'arrêtant dans huit villes* pour présenter les appels à projets. »