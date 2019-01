CM-CIC Investissement entre au capital de Septeo

C'est une petite révolution à l'échelle de Septeo. L'éditeur héraultais de logiciels, leader européen du secteur de la legaltech, accueille désormais CM-CIC Investissement au capital de son entreprise. L'opération est réalisée, selon nos informations, au travers d'une augmentation de capital dont le montant n'a pas été révélé à cette heure.

Cette prise de participation, "très minoritaire", selon un connaisseur du dossier, doit permettre à Septeo d'accélérer dans sa stratégie de croissance externe. Éditant notamment les logiciels pour notaires GenApi, Secib pour les avocats, ou encore les solutions Legal Suite pour les juristes d'entreprises, le groupe, présent en France, en Belgique, en Tunisie, aux États-Unis, au Canada et à Dubaï, cherche à développer son empreinte notamment à l'étranger.

"Cela va nous permettre de renforcer l'ADN de notre groupe en matière d'innovation, de service client et de vision à long terme, tout en consolidant notre capacité à investir sur nos marchés de prédilection", expliquent Philippe Rivière, Jean-Luc Boixel et Hugues Galambrun, les dirigeants-fondateurs de Septeo qui tiennent à conserver la maîtrise d'un groupe indépendant. Ainsi, la hauteur de participation de CM-CIC Investissement n'aurait pas vocation à augmenter à l'avenir.

De nouvelles acquisitions en vue ?

Réalisant 131 M€ de chiffre d'affaires et employant un millier de collaborateurs, la plupart en France, dont le siège se trouve à proximité immédiate de la gare TGV de Montpellier, est constitué de 16 filiales. Parce qu'il cherche à se développer à l'international, la présence du CM-CIC, qui fait partie des partenaires bancaires de l'entreprise, devrait également permettre à la société héraultaise d'identifier des cibles potentielles en termes de croissance externe.

"Nous sommes très heureux d'accompagner cette équipe de dirigeants et un groupe au parcours remarquable, avec une croissance historique supérieure à 20 % par an, preuve d'une politique d'innovation continue mais aussi d'un haut degré de satisfaction de ses clients. Les fondateurs ont su s'entourer de compétences clés dans un univers où les sujets de transformation sont multiples", déclarent, dans un communiqué, Eve Basse-Cathalinat et Antoine Arlet, directeurs au sein de CM-CIC Investissement.

Dans la région, cette société de capital risque détient notamment des participations au sein d'Altrad (service à l'industrie), AMD (dispositifs médicaux), La Foir'Fouille, Orchestra (distribution), ou encore MedinCell (santé).

Affichant une croissance supérieure à 20% par an, Septeo, après avoir doublé de taille depuis 2013, entend faire de même d'ici cinq ans.