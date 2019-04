Mind and Go déploie sa technologie dans les camps de réfugiés

Le projet de Mind and Go est de pouvoir diffuser des contenus numériques en zone blanche ou en zone d'urgence. La start-up se développe en Afrique, notamment au Niger, mais vise aussi le territoire européen.

Avec trois premières commandes du HCR, de l'Université Abdou Moumouni (Niger) et de Handicap International Niger, Mind and Go sort désormais de sa phase d'incubation et va investir des nouveaux locaux de 100 m2 à Perpignan avant l'été 2019.

Des boîtiers pour les camps de réfugiés

Son boîtier numérique, appelé DataCup, est assemblée dans ses locaux. Il permet d'amener des contenus numériques pré-téléchargés dans des espaces sans couverture de données mobiles.

"Le boitier ne diffuse pas de data mais il communique en wifi avec les appareils à sa portée, explique Florent Thomas, président et fondateur de Mind and Go. La demande initiale provient du HCR, qui a voulu apporter à plus de 250 000 personnes réfugiées dans deux camps au Niger, des contenus médiatiques de leur pays d'origine. Une des contraintes étant la batterie, la DataCup se recharge très vite et facilement."

L'Université du Niger a également commandé treize DataCups pour diffuser ses supports pédagogiques à ses étudiants. Elles seront opérationnelles pour la rentrée 2019.

"Deux associations au Burkina Fasso sont aussi intéressées, une pour animer la création de dix écoles et une autre pour faciliter les synergies entre communes rurales", poursuit Florent Thomas.

Des applications nouvelles

Mind and Go regarde donc vers le continent africain et fera d'ailleurs partie du prochain French Tech Tour Africa de Business France. Mais la start-up veut aussi se développer en Europe.

Elle travaille notamment avec une institution française pour déployer ses DataCups dans des lieux touristiques dès 2020. Une diversification qui la pousse à étoffer la gamme d'applications de son boîtier.

"Au mois de mai, nous présenterons notre version IoT de la DataCup, qui transformera cette dernière en véritable passerelle d'objets connectés dans un rayon de 5 à 8 km, précise Florent Thomas. Les technologies LoRA permettront de collecter de la donnée en temps réel ou en asynchrone, pour suivre des indicateurs (météo, qualité de l'air, qualité du sol...) produits par les capteurs sur le terrain."

Mind and Go revendique un chiffre d'affaires 2018 de 295 000 €, dont 25 000 € pour la DataCup, une part qui devrait augmenter en 2019. La start-up emploie actuellement six personnes et vise deux embauches cette année.