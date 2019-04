Occitanie Data affiche ses ambitions dans la donnée et l'IA

Pour le lancement officiel de l'association, le 18 avril, le président du conseil d'administration d'Occitanie Data, le conseiller régional délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Bertrand Monthubert, a plaidé pour le développement d'"un espace de confiance autour de l'économie de la donnée".

"Nous commençons un travail au sein de cinq commissions. L'objectif est de produire une charte éthique et un modèle économique, afin de fixer des règles d'échange et de partage de données entre nos partenaires. Notre atout face aux GAFA est de rester dans cette logique de consortium. Une initiative qui est notamment soutenue par Cedric Villani (député LREM de l'Essonne, ndlr)", explique Bertrand Monthubert.

D'ici un an, Occitanie Data espère donner naissance à une nouvelle structure cible, adapté aux ambitions de ses membres. Ils sont actuellement au nombre de 17, dont des entreprises comme Enedis, Orange, Airbus, la COMUE Languedoc-Roussillon Universités ou des collectivités comme Toulouse Métropole. Chacun a apporté une cotisation de 10 000 € pour participer au conseil d'administration de l'association.

"Ces projets représentent d'ores et déjà un potentiel d'activité de plus de 50 M€ par an", affirme la Région Occitanie.