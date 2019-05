Comment Aive veut révolutionner l’industrie vidéo grâce à l’IA

Pour le CEO Olivier Reynaud, Aive (Artificial Intelligence Video Experience) est la 3e start-up qu'il crée dans le domaine de la vidéo. Cet ancien co-fondateur de Teads, qu'il a quitté en janvier 2018, nourrit de fortes ambitions pour son nouveau projet.

« Je suis entrepreneur depuis quinze ans, donc j'ai pu trouver des collaborateurs expérimentés, comme mon co-fondateur et COO Rudy Lellouche, détaille Olivier Reynaud. Surtout, Aive peut se développer grâce à l'intérêt manifesté par des grandes marques américaines et françaises et au soutien financier de grands entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises réputés. Nous communiquerons plus en détail sur ces opérations financières à l'automne 2019. »