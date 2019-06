Chemdoc vise la diversification et l’internationalisation

L'innovation n'est pas l'apanage des start-ups. Chemdoc, PME spécialisée dans le traitement de l'eau, notamment industrielle, l'a parfaitement illustré lors de la remise des prix EDF Pulse Occitanie organisée à Labège (31), en fin de semaine dernière.

Distinguée à deux reprises - 12 trophées ont été remis* -, l'entreprise de Clermont l'Hérault, qui réalise 1,6 M€ de chiffre d'affaires avec le concours de ses 12 salariés, va pouvoir tenter une application de ses technologies dans le secteur nucléaire grâce au soutien de la centrale électrique de Golfech (82) exploitée par EDF.

"Il est difficile pour nous d'accéder à ces marchés. Il s'agira ici de traiter une eau, sur la base d'effluents, pour la rendre ultrapure. Nous pourrons tester différentes méthodes, membranaire ou électrochimique, pour permettre le recyclage et le re-use de ces eaux", détaille Salvador Perez, fondateur et dirigeant de Chemdoc.

Des opportunités en Afrique

Le deuxième trophée reçu par l'entreprise concerne quant à lui le marché africain où EDF Occitanie compte des partenaires. L'an dernier, des entreprises du continent avait pu rencontrer l'écosystème régional. La pareille sera rendue cette année par l'intermédiaire de Chemdoc à laquelle EDF va faire rencontrer sur place des acteurs clés du marché de la purification d'eau potable.

"Nous avons déjà travaillé au Burkina-Faso et au Niger sur la mise en service de petites unités de traitement des eaux turbides et saumâtres. L'innovation consiste en l'installation d'un appareil de traitement de l'eau alimenté par l'énergie solaire au bénéfice de petites communautés", poursuit Salvador Perez.

D'ordinaire focalisée sur le marché français, l'entreprise pourra, en Côte d'Ivoire, immédiatement rencontrer un réseau local de partenaires potentiels pour déployer sa technologie.

Année charnière pour la PME, l'année 2019 sera marquée par une restructuration du capital avec la recherche d'une levée de fonds "de l'ordre de 1,5 à 2M€." L'objectif de Chemdoc est notamment d'ici trois ans de doubler ses effectifs et atteindre un volume de vente de l'ordre de 4M€ sur ses activités historiques.

*Les autres lauréats d'EDF Pulse Occitanie : Ubleam (maintenance numérique - 31), Fadilec (automatisation des process dans le recyclage de déchets dans la filière nucléaire - 30), Amber Innovation (sensibilisation aux thématiques de l'usine du futur), Solarcom (borne solaire de recharge dans les stades et parcs publics, Hubware (outil de gestion des e-mails pour les producteurs hydroélectriques particuliers), NosRiverains (application d'alerte sur la sécurité des cours d'eau dans les vallées), Digitanie (développement d'une offre touristique autour du chantier hydraulique de Sabart - 09), également prix coup de cœur ; et Alfileo (supervision des températures, Nîmes - 30), joint-venture de Sensing Labs (34) et Flutilliant (31), également prix coup de coeur.