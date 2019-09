Vaonis passera de 30 000 € à 1 M€ de chiffre d’affaires en 2019

Viser les étoiles. C'est l'ambition au sens propre et figuré de cette start-up montpelliéraine Vaonis, inventeur d'un télescope haute qualité et connecté, à destination du grand public. Trois ans après la création de l'entreprise, son téléscope Stellina a commencé à acquérir une petite notoriété dans le landernau des astronomes amateurs et sa commercialisation connaît une belle accélération.

Après avoir bouclé une première levée de fonds de 1,7 M€ en janvier 2018, Vaonis avait organisé le pré-lancement commercial de son produit en mai 2018 au design store du prestigieux Museum of Modern Art (MoMA) de New York, aux États-Unis, prélude au lancement commercial effectif en septembre 2018. Après un premier chiffre d'affaires annuel de 30 000 € en 2018, Vaonis prévoit de monter à 1 M€ pour 2019.

Nature & Découverte et Astroshop

"Nous sommes passés en mode "commandes", et à partir du 1er novembre, nos télescopes seront commercialisés sur le réseau Nature & Découvertes, dans un premier temps sur leur market-place, annonce Cyril Dupuy, fondateur de Vaonis. Nous allons disposer d'un corner dans le magasin du Printemps à Paris, à compter du 1er septembre pour une durée de six mois. Et Stellina sera aussi vendu sur Astroshop, le plus grand revendeur de télescopes en ligne d'Europe. Des négociations sont en cours avec d'autres distributeurs."

A ce jour, une centaine de télescopes sont en circulation, et selon Cyril Dupuy, "il existe déjà une communauté d'utilisateurs qui échangent des données et contribuent à développer le catalogue d'astres".

Le dirigeant annonce un objectif de 500 télescopes fabriqués en 2019 (contre 50 en 2018), avec l'ambition d'atteindre les 8 000 par an en 2022. Les appareils sont fabriqués dans un ESAT montpelliérain.

"Nous avons augmenté le prix du Stellina 2 500 € à 4 000 € car nous avons opéré un virage sur la qualité du télescope, ajoute-t-il. Les gens demandent du haut de gamme, donc nous sommes montés en qualité sur le trépied ou sur la batterie par exemple."

New York, San Francisco, Seattle

En parallèle du développement de son réseau de revendeurs, Vaonis attend le retour de nombreux tests de matériels technologiques dans différents magazines grand public, ce qui pourrait avoir des retentissements sur les ventes.

Enfin, Cyril Dupuy confirme qu'il accorde une priorité au marché américain qui présente une forte appétence pour l'observation des étoiles chez de nombreux photographes et astronomes amateurs, principale cible de Vaonis.

"Aujourd'hui, nous avons un commercial aux États-Unis, un autre pour l'Europe et un 3e pour la zone Japon-Moyen-Orient. Notre télescope Stellina sera vendu à New York dans le quartier des Hudson Yards (tout nouveau complexe immobilier à Manhattan, comprenant des tours résidentielles, des bureaux et une centaine de magasins orientés luxe, NDLR), ainsi qu'à San Francisco et Seattle."

Recrutements et nouveaux produits

Côté finances, un 2nd tour de table de 1,2 M€ a été bouclé, conformément à ce que le dirigeant avait annoncé fin 2018. Mais il préfère évoquer les développements en cours et à venir...