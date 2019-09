Oceasoft en passe d’être rachetée par l'américain Dickson

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie ou de l'agroalimentaire.

Le 24 septembre, par la voie d'un communiqué commun, Dickson annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir 62,08 % du capital d'Oceasoft pour une valorisation globale du bloc à 6,5 M€, soit les participations détenues par le P-dg Laurent Rousseau, Europtim Finances SAS (holding personnelle de Laurent Rousseau), Vatel Capital, SORIDEC et SOFILARO.

Situé à Addison (Illinois - États-Unis), Dickson fournit des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés pour les marchés hautement réglementés de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de l'alimentation et des dispositifs médicaux, qui requérant une exigence rigoureuse en matière d'environnement et de contrôle qualité.

Marchés européen et nord-américain

« Ce projet de rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Dickson d'accélérer son développement sur les marchés européen et nord-américain des instruments de surveillance de l'environnement, informe le communiqué. Dans ce contexte, Oceasoft apporterait à Dickson une expertise complémentaire en matière de produits et services innovants, en particulier concernant les capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques. L'ambition de Dickson est de poursuivre la croissance d'Oceasoft, assurant la pérennité́ de ses équipes, de son management et de ses marques. »

Toujours selon le communiqué, « en cas de réalisation de la cession de bloc, Dickson déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire identique de 2,85 €, visant la totalité des actions Oceasoft existantes non détenues par Dickson directement ou indirectement ».

La cotation de l'action Oceasoft (cotée sur Euronext Growth Paris), qui avait été suspendue le 24 septembre, a repris dès le 25 septembre à l'ouverture.

Objectif de croissance

En mars 2019, l'entreprise montpelliéraine annonçait une augmentation de capital de 1 M€, intégralement souscrite par Vatel Capital, afin d'accélérer son développement commercial essentiellement. À l'issue de cette opération, le P-dg Laurent Rousseau restait actionnaire majoritaire (26,32 %) devant Vatel Capital (21,65 %).

En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 M€, dont 56 % à l'international.

Selon les résultats du 1e semestre 2019, Oceasoft réalise un chiffre d'affaires consolidé de 3,87 M€, en croissance organique de + 3% VS le 1e semestre 2018. Oceasoft confirme son objectif de croissance à deux chiffres en 2019, conforme aux progressions observées sur les exercices 2016 et 2017.