Sportihome bondit de 1000% depuis le début de l'année

Plate-forme de mise en relation entre des voyageurs et des hôtes sportifs, Sportihome annonce une progression de "plus de 1 000 %", en passant de 36 000 € à 400 000 € de réservations en un an. Elle recense aujourd'hui 6 400 logements dans 36 pays (dont 5 500 en France), avec un objectif de 10 000 d'ici la fin 2019.

Selon Sylvain Morel, co-fondateur de Sportihome avec Fred Diaw, la constitution d'un parc de logements est la première étape dans la stratégie de la start-up montpelliéraine, afin de mieux déclencher les réservations. "Nous passons des partenariats avec des agences immobilières, ou des réseaux d'agences, pour qu'elles les diffusent chez nous : nous sommes en contact avec un réseau qui gère 220 000 logements en Europe", détaille Sylvain Morel.

Stratégies d'affiliation

Deuxième étage de la stratégie : faire connaître son offre auprès des fédérations sportives ou des magasins spécialisés, pour qu'elles la diffusent auprès des passionnés de sport. Sportihome a ainsi noué des partenariats avec les fédérations française de voile, de vol libre et de ski nautique, et espère en signer six ou sept de plus. "Dès que les licenciés sont à jour de cotisations, les fédérations leur ouvrent des espaces-membres où ils ont accès à nos offres", poursuit Sylvain Morel.

Du côté des marques de sport et des magasins spécialisés, Sportihome annonce un partenariat avec Le Vieux Campeur : les 75 000 détenteurs de leur carte club peuvent bénéficier d'une offre spéciale pour leurs prochaines réservations. La start-up projette dix partenariats de ce type à terme.

"Nous ciblons également les marques digitales, comme IGN Rando, Windguru ou Surf Report, qui nous amènent aussi du trafic hautement qualifié", indique Sylvain Morel.

Les fondateurs de Sportihome affichent leur confiance dans leur stratégie, sur un marché des locations de vacances entre passionnés de sport estimé en 2019 à plus de 1,3 Md€ en Europe. Après le bond enregistré en 2019, la start-up de neuf salariés prévoit de multiplier son volume de réservations par dix l'an prochain, et de recruter de 10 à 15 personnes d'ici la fin 2020.